Instituto Luiz Girão nasce para a pecuária

Para incentivar os pequenos produtores de leite do Ceará, está sendo criado o Instituto Luiz Girão, assim batizado em homenagem a um dos três maiores produtores de leite do Ceará e fundador da Betânia Lácteos, empresa líder do setor no Nordeste. Um dos objetivos do Instituto Luiz Girão será prestar assistência técnica aos pequenos pecuaristas. Em alguns casos, também ajuda financeira para a ampliação e renovação do rebanho. O resgate dessa ajuda será feito em leite - tudo por meio de um aplicativo via celular, já em uso desde meados deste ano. Jorge Parente Frota Júnior, sócio da empresa, explica que a criação do Instituto Luiz Girão "é uma forma de a Betânia homenagear - e talvez imortalizar - seu fundador, que tem quase 50 anos de trabalho árduo, no sertão do Ceará, pelo desenvolvimento da pecuária leiteira do Estado. Seus filhos e sucessores Bruno e David estão, assim, honrando a tradição do pai".

Agrosetores

Luiz Roberto Barcelos, presidente da Abrafrutas, retornou ontem a Fortaleza, vindo de Bruxelas, onde fez palestra abordando a fruticultura brasileira no II Diálogo sobre Agricultura Sustentável. O evento, promovido pela Apex - Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, reuniu na capital belga organismos e investidores internacionais ligados à agricultura. Hoje, Barcelos fala no Centro Cultural da Cegás para os participantes do AgroSetores, evento que, desde ontem, reúne integrantes das diferentes Câmaras Setoriais da Adece ligadas ao agronegócio.

Gráfica

Hoje, das 8 às 11 horas, no BS Design, a Sobral Gráfica e Editora promove um debate sobre marketing. Falarão Camila Coutinho, gerente nacional de Marketing da Minalba Brasil; Mariana Matos, gerente de Marketing e Comunicação Institucional na Unimed Fortaleza, e o consultor Bosco Couto. A Gráfica Sobral, que nasceu em Sobral há 25 anos, celebra o 10º ano de presença em Fortaleza, que lhe dá 75% de sua receita.

Agro forte

Foi o Agro que puxou o PIB brasileiro para cima. Nos últimos 12 meses, o PIB cresceu 1%; o da agropecuária, subiu 2%.

Está chegando a data de abertura da nova loja da rede de supermercados Frangolândia. Será antes do Natal. Localizada na esquina da Joaquim Nabuco com Santos Dumont, na Aldeota, a loja teve sua área coberta bem ampliada e modernizada. Os cearenses estão dando um show nos estrangeiros.

Já Terminará amanhã, sexta-feira, 6, o Feirão de Negociação do SPC Brasil. Com descontos de até 90%, o feirão acontece na CDL de Fortaleza com a obrigatória presença do devedor. É uma chance para limpar o nome no SPC, mas muita gente ainda está endividada. Cerca de 800 endividados têm ido, por dia, à CDL.