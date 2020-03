Indústrias podem ser atraídas pela Usina de Dessalinização da Cagece

Será mesmo a tecnologia da osmose reversa que moverá a usina de dessalinização a ser implantada pela Cagece na Praia do Futuro, em Fortaleza.

Essa tecnologia produz água potável, mas produz também um rejeito virtuoso - uma água com alta concentração de cloreto de sódio, que, nas usinas já existentes, é devolvida ao oceano, mesmo sendo matéria-prima riquíssima em sais.

O empresário cearense José Dias, dono da Biomátika, revela que esse rejeito é utilizado na produção de soda cáustica, "substância indisponível na natureza e que se origina de um processo chamado eletrólise aquosa do cloreto de sódio (sal ou NaCI)".

Dias sugere que o Governo do Estado "aproveite a oportunidade para, além de produzir água potável, atrair as indústrias de soda cáustica, que, consumindo o rejeito, ajudariam a reduzir o alto custo da dessalinização".

José Dias lembra que a Soda Cáustica tem amplo uso na indústria química para a produção de sabão e outros produtos de limpeza.

Ele conheceu as usinas de dessalinização de Dubai e Cabo Verde, onde nenhuma delas aproveita o cloreto de sódio rejeitado.

"O Ceará, além de ter a primeira usina dessalinizadora do País, tornar-se-ia pioneiro de um projeto inovador", afirma ele.

EVAPORAÇÃO

Comentando nota desta coluna sobre a evaporação dos açudes cearenses, o secretário de Recursos Hídricos, engenheiro Francisco Teixeira, explica:

"O Castanhão, estando cheio, perde muita água por evaporação, pois seu espelho-d'água é imenso. Açudes dos sertões dos Inhamuns perdem ainda mais. Mas os açudes são necessários. Sem eles - inclusive o Castanhão, o Orós e o Banabuiú, que estão quase vazios - não teríamos a civilização cearense. Desejo destacar que a perda por evaporação dos açudes Pacajus, Pacoti, Riachão e Gavião - estando cheios - chega a 4 metros cúbicos por segundo nos meses de outubro, novembro e dezembro. Isto equivale a 4 usinas de dessalinização em projeto pela Cagece".

EXONERAÇÃO

Por ato assinado pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi exonetrado ontem da coordenadoria do programa Agronordeste o suplente de deputado federal Danilo Fortes.

No meio do empresariado da agropecuária do Ceará, a notícia caiu como uma bomba.

Danilo Fortes cumpria bem a missão que lhe confiara a ministra, com quem, aliás, esteve em sua última visita ao Ceará e estaria na próxima, marcada para a próxima segunda-feira, dia 9.

Para o seu lugar, já foi nomeado Sérgio de Zen.

ALÍVIO

Fim do motim na PM! Sem anistia! Mas os amotinados terão direito a um processo legal, transparente, sem perseguição, com amplo direito de defesa e contraditório e acompanhamento das instituições de apoio, incluindo a OAB. Durante 6 meses, nenhum policial será transferido para o interior.

Ontem, a Justiça liberou 46 amotinados acusados de faltar ao serviço na Operação Carnaval.

Mas quem perdeu - e perdeu votos - foram os líderes do movimento.

SEBRAE

Com a presença do secretário de Produtividade e Emprego do Ministério da Economia, Carlos da Costa, e do presidente do Sebrae, Carlos Melles, e do seu diretor Eduardo Diogo, será lançado 6ª feira, o programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade.

O evento começará às 9 horas, na Fiec.

Na oportunidade, será apresentado o aplicativo Mobiliza Brasil

CISÃO

Havia 10 anos, era o Ibrafruta o organismo que reunia os fruticultores do País.

Sua direção, porém, só pensava naquilo, o que levou os grandes fruticultores à revolta e à criação da Abrafrutas, que hoje lidera o setor do ponto de vista legal e político.

Pois bem, o Ibrafruta foi sepultado.

Pode acontecer, nso próximos dias, fato semelhante em outrosetor do agronegócio

EXPORTAÇÃO

Hoje, às 18h30, no auditório José Flávio Costa Lima, na Fiec, o empresário Luís Roberto Barcelos, presidente da Associação Brasileira de Produtores Exportadores de Frutas (Abrafrutas) e sócio e diretor da Agrícola Famosa, fará palestra sobre o mercado internacional para os alimentos brasileiros e suas perspectivas para 2020.

O evento é promovido pelo Sindicato da Indústria de Alimentos do Ceará (SDindialimentos), filiado à Fiec.