Presidente do Conselho de Administração do Grupo Edson Queiroz, o empresário Igor Queiroz Barroso receberá a Medalha do Mérito Industrial 2020.

Sua indicação partiu do presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, apoiada por unanimidade pela diretoria da entidade.

Também serão homenageados os empresários Ivan Bezerra Filho, sócio e CEO da Têxtil Bezerra de Menezes, e Pio Rodrigues Neto, sócio e CEO da C. Rolim Engenharia.

A entrega da medalha acontecerá durante a Festa do Dia da Indústria, que se realizará no próximo dia 21 de maio, às 21 horas, no La Maison.