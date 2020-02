Ibama fará no Ceará primeira audiência pública sobre projeto eólico "offshore" no Brasil

No próximo dia 11 de março, o Ibama promoverá a primeira audiência pública para debater sobre um complexo de geração de energia eólica offshore (dentro do mar).

Trata-se do projeto do Complexo Eólico Offshore Caucaia, da empresa BL Energia Ltda, que será instalado no litoral do município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A audiência – aberta ao público - será realizada na Escola Municipal Celina de Sá Morais, na Praia de Icaraí.

Na audiência, será apresentado o Relatório de Impacto ambiental (Rima) do projeto.

Serão recolhidas críticas, comentários, sugestões e dirimidas as dúvidas em torno do empreendimento.

A íntegra do Rima está disponível para consulta no endereço eletrônico https://Inkd.in/e4K_cw3.

É o primeiro projeto de geração eólica que se apresenta depois de divulgado o Atlas do Potencial Eólico e Solar do Ceará, que aponta um potencial de 117GW em todos os 573 Km de costa do Ceará, em profundidades que variam de 10 a 50 metros.