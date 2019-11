Hoje , é o estado que tem fome

Severino Ramalho Neto, autoproclamando-se "bodegueiro" e declarando-se "surfista frustrado", arrancou aplausos das 400 pessoas que, terça-feira (19), no Hotel Gran Marquise, o viram receber o prêmio de Equilibrista do Ano 2019, outorgado pelo capítulo cearense do Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros (Ibef-Ceará). Sócio majoritário e CEO da rede Mercadinhos São Luiz, fundada pelo seu saudoso tio João Melo, ele disse duras verdades. A primeira: para que tenha êxito o ajuste das deficitárias contas públicas, o Congresso Nacional, que já aprovou a reforma da Previdência, precisa aprovar, em curto prazo, a Tributária e a Administrativa. A segunda - e mais contundente: até há pouco tempo, o povo tinha fome; hoje, quem tem fome é o Estado, e fome de cobrar mais impostos de quem produz e trabalha neste País. O empresário Pio Rodrigues, que aplaudiu o discurso de Severino Neto, disse à coluna que os empresários do varejo supermercadista do Ceará "são mais do que heróis, são gênios, pois conseguiram ganhar a concorrência das grandes redes nacionais e estrangeiras". É a verdade nua e crua.

Felicidade

Na mesma cerimônia do Prêmio Equilibrista, o Ibef homenageou o Sistema Ari de Sá (SAS), organização educacional cearense que se transformou hoje em referência mundial. O presidente do seu Conselho de Administração, Oto Sá Cavalcante, recebeu o prêmio e, na sua fala, advertiu: "Quem trabalha só para ganhar dinheiro não é feliz. É necessário ter uma causa, um sonho".

Senai

Desta quinta-feira até domingo (24), o Mundo Senai-Ceará está em exibição no North Shopping. Objetivo: expor as tendências do mercado de trabalho e aproximar os jovens das ocupações disponíveis no setor industrial, mostrando as opções de capacitação profissional oferecidas pelo Senai, organismo do Sistema Fiec.

Pin 2020

Amanhã, às 17 horas, no BS Design, a rede Supermercado Pinheiro apresentará o PIN 2020, projeto de mídias e eventos da empresa voltado para os seus fornecedores. Mostrará o potencial de negócios gerados pela rede Pinheiro, informa Honório Pinheiro, sócio e CEO da organização.