Grupo ítalo-belga construirá em Caucaia 1ª usina eólica do Brasil dentro do mar

Exclusivo!

A primeira usina eólica off shore (dentro do mar) do País será construída nas águas do Atlântico no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A informação foi transmitida a este colunista na tarde desta sexta-feira, 13, pelo governador Camilo Santana durante almoço que lhe foi oferecido pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

O governador revelou que celebrou, ontem, quinta-feira, 12, um Procotolo de Intenção com um grupo ítalo-belga, o qual prevê a construção de usina de geração eólica com potência de 600MW (megawatts).

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, engenheiro Maia Júnior, confirmou a potência da usina e adiantou que o investimento do grupo europeu será de R$ 5,2 bilhões, algo como 1,2 bilhão de euros.

“A expectativa é de que, até meados do próximo ano, os trabalhos de construção dessa usina estejam iniciados”, adiantou o secretário Maia Júnior.

Ele também informou que outro Protocolo de Intenção foi assinado pelo Governo do Ceará com um grupo investidor de Sevilha, na Espanha, para a construção de uma usina solar de 2,2 GW na geografia dos municípios de Quixadá e Ibicuitinga.

O valor desse investimento será da ordem de R$ 7,4 bilhões – revelou o secretário Maia Júnior.