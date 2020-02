Grupo Hapvida faz convenções em Fortaleza

Iniciada ontem, terça-feira, 11, termina hoje no Hotel Mareiro, na Praia do Futuro, em Fortaleza, sede da empresa, a 1ª Convenção Comercial Grupo Hapvida, dono de um dos maiores planos de saúde do País, em cujas cinco regiões tem atuação crescente.

Da convenção, participam representantes do Grupo São Francisco, América e RN Saúde e Maida.Health, recentes aquisições do Hapvida.

Na próxima sexta-feira, 14, e no sábado, no Hotel Oásis, também em Fortaleza, o Hapvida realizará sua 1ª Convenção Comercial Varejo 2020, reunindo todos os executivos, concessionários de vendas e os melhores vendedores do varejo em 2019.

O tema do evento será “Somos Hapvida, Somos Brasil”, com o que a empresa cearense - cujo valor de mnercado é de R$ 45 bilhões - celebrará sua presença em tdo o País.