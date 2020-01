Governo promete CE-155 duplicada no fim deste ano

Durou duas horas a reunião de autoridades do governo do Estado com empresários industriais que, no auditório da Fiec, debateram sobre a situação da CE-155, estrada que liga a BR-222 ao Porto do Pecém.

A estrada está quase intransitável por causa das chuvas e das obras de sua duplicação que seguem devagar, quase parando.

O superintendente de Obras Públicas (SP), engenheiro Quintino Vieira, surpreendeu os presentes ao prometer que, até o fim deste ano, a duplicação da CE-155 estará concluída.

A surpresa ficou por conta dos erros constatados no projeto original de duplicação da estrada e citados várias vezes pelo superintendete da SOP e pelos empresáros que falaram sobre a estrada.

Dinheiro para a realização da obra "não é problema", afirmou e reafirmou Quintino.

Mas no auditório que o ouvia a informação que este colunista colheu é de que o dinhero existente - R$ 78 milhões - é insufuciente para a conclusão da duplicação.

Outra constatação: o consórcio Lomarcon-Copa, que executa os serviços, não tem qualquer culpa pelo atraso da obra.

Uma fonte do Sindicato da Construção Pesada disse à coluna que é o governo o responsável pela duplicação da estrada, "estando, pois, de acordo com o que aponta o projeto".

Quintino Vieira disse que, se tiver que mudar o projeto, mais tempo será gasto com novo processo de licitação.

Assim, a saída é executar a obra conforme está previsto no projeto original, consertabdo-se os erros que forem sendo detectados ao longo do caminho.

A Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), pela voz do seu diretor regional no Nordeste, Eduardo Morais, pediu ao superintendente da SOP que aguarde mais alguns dias, até que lhe seja encaminhado um estudo da entidade provando que o uso do pavimento rígido (de concreto)na CE-155 será melhor e mais barato do que o pavimento flexível (de asfalto).

Além disso, terá uma vida útil de 30 anos ou mais.