Governo do Ceará entra 2020 com R$ 790 milhões no Caixa

O Govero do Ceará está entrando no exercício de 2020 com o caixa cheio de dinheiro. Um verdadeiro presente de Papai Noel.

São R$ 790 milhões, dos quais R$ 550 milhões oriundos de um empréstimo obtido, no apagar das luzes do exercício anterior de 2019, junto ao Banco do Brasil.

Outros R$ 240 milhões entraram no Tesouro estadual cearense no último dia do ano de 2019 e provêm do bônus de assinatura do leilão do pré-sal.

O secretário de Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE), deputado federal Mauro Benevides Filho PDT), disse há poucos instantes a este colunista que o dinheiro referente ao empréstimo contraído junto ao Banco do Brasil será aplicado em diferentes projetos do Governo do Estado, incluindo alguns do setor de infraestrutura.

"Esses recursos serão utilizados no alongamento do perfil da dívida do Governo do Estado, sem, contudo, aumentar seu nível de endividamento", explicou o titular da Seplag.

Ainda de acordo com o secretário Mauro Filho, os R$ 240 milhões do pré-sal só entraram no caixa do Estado por causa da forte pressão política que ele e o governador Camilo Santana fizeram, pessoalmente, junto ao secretário especial da Fazenda, do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, que entendeu os argumentos do seu conterrâneo titular da Seplag.

Valderi é cearense.

Mauro Filho também revelou que o governador Camilo Santana e ele analisarão, na próxima semana, os pormenores do Orçamento do Estado para identificar os setores que deverão ser beneficiados com a destinação desses recursos.

No ano passado, a gestão do governador Camilo Santana investiu o equivalente a 15% da Receite Corrente Líquida,

"Para este 2020, contudo, só poderemos estabelecer um porcentual de investimento após a análise detalhada da peça orçamentária. Será o governador que estabelecerá as prioridades", fez questão de dizer o secretário Mauro Filho