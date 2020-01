Governo da China autoriza o início da importação de melão cearense

O Governo da China acaba de autorizar a importação de melão brasileiro, que é produzido nos municípios do Leste do Ceará, principalmente em Icapuí, e no Oeste do Rio Grande do Norte, com foco na geografia de Mossoró.

A decisão das autoridades da Administração Geral de Aduanas da República Popular da China – como esta coluna havia antecipado – acontece na antevéspera do início do Ano Novo Lunar chinês.

O governo brasileiro ainda não foi notificado oficialmente, mas a medida entrou em vigor nesta quinta-feira, 23.

Em novembro do ano passado, os governos do Brasil e da China celebraram um acordo para viabilizar a abertura do mercado chinês para o melão brasileiro. Em contrapartida, está também aberto o mercado consumidor brasileiro para a pera produzida na China.

O governo da China ainda publicará a lista de fazendas e estruturas de embalo para exportação (“packing house”) certificadas para a venda do melão ao seu mercado, que é o maior do mundo – com um 1,4 bilhão de consumidores.

Uma dessas fazendas – a maior delas - é a da Agrícola Famosa, cujas áreas de produção se localizam em Icapuí e em Mossoró.

Um time de técnicos da Administração Geral de Aduanas da China visitou, na semana passada, as fazendas cearenses e potiguares. O relatório produzido pela missão chinesa foi favorável ao início da importação do melão brasileiro.

O objetivo da visita foi verificar as plantações nas áreas livres da mosca-da-fruta nos estados. Os técnicos foram acompanhados de representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri) e do Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte.



A China é o maior mercado consumidor de melões no mundo - consome cerca de metade da produção mundial, o equivalente a 17 milhões de toneladas em 2017. Se o Brasil conquistar 1% do mercado chinês, o volume de exportações da fruta deverá dobrar.



Em 2018, o Brasil exportou cerca de 200 mil toneladas de melão para diversos países, como Estados Unidos, Chile, Argentina, Uruguai, Rússia e União Europeia. A safra brasileira coincide com a entressafra na China.