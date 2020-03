Governo contra o coronavírus

Duas perguntas, a primeira das quais para os que têm fé em Deus: que mensagem divina está embutida na pandemia do Covid-19? A segunda é esta: o que acontecerá com as empresas brasileiras - principalmente as pequenas, responsáveis pela geração de 70% dos empregos, que neste mês e, principalmente, no próximo, não apurarão receita suficiente para pagar seus compromissos, a começar pela folha do seu pessoal?

Ontem, esta coluna conversou com três executivos financeiros de empresas industriais cearenses. Os três revelaram que foram procurados por gerentes dos cinco bancos de primeira linha, que lhes ofereceram financiamento para capital de giro, a juros baixos.

Ótimo! E o que fazer para livrar da garra as empresas aéreas? A Azul anunciou ontem que cancelará quase 100 voos neste março e no vindouro abril? Mais da metade da frota brasileira de aviões está no chão, porque há poucos passageiros para transportar. As agências de viagem, as redes hoteleiras, os centros de eventos estão fechando e as empresas que os organizam não têm o que fazer hoje nem o terão pelos próximos 90 dias, no mínimo.

A economia do planeta parou e seus agentes querem saber o que acontecerá com o preço do petróleo, cuja queda espetacular ajuda a agravar a catástrofe. As medidas anunciadas ontem pelo ministro Paulo Guerra são um esforço do Governo no sentido de minimizar o sofrimento dos idosos aposentados pelo INSS, que receberão em abril a primeira parcela do 13º e, em maio, a segunda. E também para garantir o emprego dos trabalhadores via benefícios para as empresas empregadoras.

Entre as medidas, consta a redução, pelos próximos três meses, de 50% nas contribuições do Sistema S. Logo mais, às 10 horas, quando a Bolsa iniciar seu pregão, o mercado dirá o que achou desse segundo pacote anticoronavírus.

De aço

Festa no Instituto Aço Cearense, que celebra neste mês seus primeiros 10 anos. Controlada pelo empresário Vilmar Ferreira, a Aço Cearense, maior importadora brasileira de aço, com fábricas no Ceará, Tocantins e Pará, mantém o Instituto cujo principal objetivo é apoiar iniciativas de entidades sociais com atuação no terceiro setor.

Algodão

Atenção! A Agrícola Famosa, maior produtora de melão do País, investirá na cotonicultura, informa seu sócio e diretor Luís Roberto Barcelos. Inicialmente, serão plantados 150 hectares em sua fazenda de melão localizada em Icapuí. Tudo com sementes da Embrapa. Se cair a sopa do melão no mel do algodão, a área cultivada será multiplicada. A ideia é cultivar o algodão na época da entressafra do melão.