Governo Bolsonaro e Agronegócio nas mãos do ministro Celso de Mello

Promete ser emocionante esta sexta-feira.

A promessa está contida na promessa do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, de divulgar, até as 17 horas de hoje, do vídeo da reunião ministerial do dia 22de abril passado.

Se a íntegra da reunião for divulgada, haverá material para provocar a queda da Bolsa, a subida maior do dólar e até novos motivos para pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro.

Se a divulgação autorizada ficar restrita ao bate-boca do presidente com seu até então ministro da Justiça, Sérgio Moro, nada mudará, pois isso já é conhecido e já foi precificado pelos que especulam no mercado financeiro.

Nessa reunião, aconteceu o que, em países de ministros mais civilizados e mais educados, jamais aconteceria: palavrões contra os integrantes da Corte Suprema, ataques ao governo de nações estrangeiras, no caso a China – principal parceiro comercial do Brasil – e até tentativa de interferência do presidente da República nas ações da Polícia Federal.

O ministro Celso de Mello, que deixará o STF para gozar merecida aposentadoria, é o decano do Supremo, e seus votos são laudatórios e cheios de juridiquês. Ele é reconhecidamente um homem sério, seriíssimo.

Se usar o bom senso, mandará cortar da gravação os trechos que nada têm a ver com o objeto da querela: a denúncia de Sérgio Moro de que o presidente Bolsonaro o pressionou para trocar a direça-geral da Polícia Federal e o comando de sua superintendência no Rio de Janeiro, onde um dos seus filhos, o Zero Um – senador Flávio Bolsonaro está envolvido em inquérito que apura denuncia de “rachadinha” em gabinetes da Assembleia Legislativa fluminense, incluindo o seu, no tempo em que era deputado estadual.

Se Celso de Mello quiser jogar gasolina para apagar o incêndio da crise política, bastará autorizar a divulgação de todo o conteúdo da fita.

E ai explodirá o dólar, despencarão as ações na Bolsa B3 e irão para o espaço as relações comerciais com a China, o que causará um prejuízo gigantesco ao agronegócio brasileiro, que se sustenta por causa das exportações de soja e carnes para o mercado chinês.

Estamos, pois, a poucos momentos de um momento de alívio ou de uma crise de proporções ainda desconhecidas.

O governo Bolsonaro e o futuro da economia agropecuária doPaís estão nas mãos do ministro Celso de Mello.