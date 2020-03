Geraldo Luciano afasta-se do Hapvida e é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza

Geraldo Luciano, estrela de primeira grandeza do Partido Novo no Ceará, já decidiu: é pré-candidato a prefeito de Fortaleza nas próximas eleições de outubro deste ano. Foi o que ele mesmo transmitiu a esta coluna.

Para provar que sua decisão é para valer, ele já se afastou da vice-presidência financeira do Grupo Hapvida, cujos controladores concordaram com seus argumentos.

E quais foram os argumentos?

Fontes próximas a Geraldo Luciano revelaram a este colunista que ele alimenta, há três anos, a ideia de entrar na vida pública, emprestando sua experiência de executivo de finanças e de gestor e membro de conselhos de administração de grandes empresas privadas ao que ele considera “um projeto de mudança da política brasileira” – a do Ceará no meio.

Nas últimas semanas, Geraldo Luciano – que tem 56 anos e é graduado em direito e em administração de empresas, com cursos na área da economia – tem amiudado conversas e reuniões com empresários, professores universitários, líderes comunitários e políticos, tentando viabilizar seu projeto político.

Ele tem recebido incentivos por onde anda, ouvindo uma opinião que se repete a cada encontro: a de que hoje, no Ceará, há dois polos distintos - o liderado por um grupo que já sofre fadiga do material pelo longo tempo que domina o poder no Estado e o que representa um segmento que mistura, perigosamente, política com polícia.

As mesmas fontes afirmam que, há, pois, um espaço largo para o trânsito de um projeto que:

renove os quadros da política cearense; apresente um projeto de gestão bem diferente dos que até aqui foram executados; não tenha qualquer relação com o passado recente ou remoto da política local; proponha efetivamente um câmbio radical na gestão pública; arrebanhe os melhores quadros da academia e da iniciativa privada para a constituição de um governo absolutamente inovador em tudo, principalmente na área da moral, da ética e da transparência.

Por enquanto, como pré-candidato, Geraldo Luciano segue uma pesada agenda de encontros e de visita a bairros de Fortaleza, onde – sempre a convite de uma liderança local – expõe suas ideias a respeito do que pensa para transformar a gestão da Prefeitura da cidade.

Nesses encontros, ele não deixa dúvida do que pretende fazer, e uma das primeiras providências - se seu projeto for eleito e caso ele se torne mesmo candidato - será reduzir e qualificar o gasto público, começando pela redução da máquina estatal.

Geraldo Luciano é muito conhecido nas áreas da elite de Fortaleza, já tendo recebido a promessa de apoio de importantes empresários da cidade. Mas ele sabe que, para viabilizar seu projeto, só esses apoios não serão suficientes. Assim, Luciano terá de buscar alguma aliança com partidos que lhe garantam o mínimo de tempo na propaganda eleitoral pelo rádio e pela televisão.

Em busca dessa aliança, ele e um grupo de amigos e admiradores segue conversando, “mas são conversas ainda muito discretas e limitadas ao que manda a legislação eleitoral”, contam as mesmas fontes.