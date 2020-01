Geração solar fotovoltaica bate novos recordes no Nordeste

A geração de energia solar fotovoltaica bateu dois novos recordes na região Nordeste.

Foi na última quinta-feira, dia 16, quando a geração instantânea - no momento de pico - alcançou, às 12h30, a marca de 1.232 MW (megawatts).

Essa potência foi responsável pelo superimento de 10,4% do total da carga do Nordeste, segundo informa o Operador Ncional do Sistema (ONS).

Isso correspondeu a 90,3% da capacidade total de geração das usinas solares instaladas e em operação na geografia nordestina.

O recorde anterior havia sido registrado no dia 12 de novembro do ano passado, quando foram gerados 1.210 MW.

Na mesma quinta feira, dia 16 deste mês de janeiro, a geração solar fotovoltaica média também bateu novo recorde, produzindo 449 MW médios, o que correspondente a um fator de capacidade de 32,9% e uma participação na carga do Nordeste de 3,9%.

O recorde anterior de geração média foram batidos no dia 13 de novembro de 2019, quando foram gerados 447 M7 MW médios.

Isto é só o começo. A geração solar fotovoltaica está crescendo no Brasil – no Nordeste, principalmente – em progressão geométrica.

Há uma causa: a drástica e rápida redução dos custos de instalação de projetos fotovoltaicos. Essa redução é motivada pelo avanço da tecnologia.

Hoje, os custos de geração solar fotovoltaica estão iguais, e em alguns casos menores, do que os da geração hidráulica.