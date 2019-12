Futebol: vitória para o turismo cearense

Governo e empresários do setor turístico cearense celebraram a confirmação da presença dos dois grandes clubes cearenses - o Ceará e o Fortaleza - na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2020. Por quê? Porque essa conquista significará, como significou neste ano, incremento da hotelaria, dos bares e restaurantes da cidade, e dos seus principais pontos de visitação, como o Beach Park e a Praia do Futuro. Quando o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o Internacional, o Grêmio, o Vasco da Gama e o São Paulo vierem jogar aqui com o Fortaleza e o Ceará, atrairão - como atraíram neste 2019 - seus torcedores que se espalham pela geografia nordestina e cearense. No caso do Fortaleza, há um "plus": a equipe de Rogério Ceni classificou-se para o Campeonato Sul- Americano, o que abre novas perspectivas para o turismo internacional. Mais: o Fortaleza foi o terceiro colocado entre os 10 clubes com maior média de público nos seus jogos - atrás apenas do Flamengo e do Corinthians, à frente do São Paulo; o Ceará foi o sétimo. Isto é um trunfo que conta a favor deste destino. Tricolores e alvinegros deveriam unir-se para, juntos, serem propagadores do turismo cearense. É assim que se faz.

Carrascos

Está nas redes sociais: quando janeiro chegar, trará, reajustada, uma dupla tradicional do sistema tributário: os rejeitadíssimos Ipeteú e Ipeveá, carrascos do castigado contribuinte.

Frigorífico

O secretário do Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior, que deseja ver um frigorífico industrial beneficiador e exportador de proteína animal na ZPE do Pecém, discorda do ex-presidente da Ematerce, José Maria Pimenta, que quer, antes disso, que o Governo instale abatedouros no interior do Ceará, onde se come "carne de moita". Maia diz: "O papel do Governo não é fazer abatedouro ou frigorífico. Quem faz isto é a iniciativa privada". O deputado Walfrido Salmito põe sua colher de pau nessa panela: "Melhor será constituir consórcios municipais para a construção de frigoríficos regionais".

Agropacto

Barragens subterrâneas no semiárido. Este é o tema da reunião de hoje do Agropacto, na sede da Faec, às 7h30.

Ambev e azul linhas Aéreas celebraram parceria. A Azul servirá, em 64 dos seus voos no Sudeste, a Legítima, cerveja fabricada no Ceará e feita de mandioca cultivada por produtores rurais de Salitre, no sertão cearense. Legítima foi premiada com a medalha de ouro no World Beer Awards 2019, a Copa do Mundo das Cervejas.

Foi a multinacional japonesa Sumitomo que comprou a Nufarm, a antiga Agripec, fundada por Beto Studart. Trata-se de uma fábrica de fertilizantes. Por ela, a japonesa pagou R$ 800 milhões. Não se sabe se a Nufarm continuará operando no Distrito Industrial de Maracanaú, ou se mudará para outro estado brasileiro.