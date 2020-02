Fruit logística: uma invasão cearense

Berlim (Alemanha) - Com a presença de uma grande delegação de autoridades e empresários cearenses – liderada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior - abre-se hoje, aqui, a programação técnico-científica de mais uma Fruit Logistica, a maior feira de frutas do mundo. Amanhã, ela começará com grandes números. Neste ano, a feira – que acontece no Messe Berlim, o gigantesco centro de eventos da capital alemã - tem 3.200 expositores de 90 países dos cinco continentes. A sua organização informa que pediram inscrição 80 mil pessoas oriundas de 135 países - no ano passado, foram 78 mil. Além do secretário Maia Júnior, estão em Berlim para a Fruit Logistica o presidente da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Danilo Serpa, e sua diretora comercial, a também cearense Duna Uribe, que representa o Porto de Roterdã na diretoria da empresa. A Cipp S/A, como nos anos anteriores, instalou um estande na Fruit Logistica, no qual Serpa e Uribe receberão clientes e agentes de companhias de navegação. Para a programação técnico-científica da feira, acorreram a Berlim os irmãos José Luís, Carlos e Tom Prado, sócios e diretores da Itaueira Agropecuária. Eles se dividirão entre os diferentes auditórios da Fruit Logistica para ouvir palestras sobre as últimas tecnologias disponíveis para a hortifruticultura (a Itaueira produz melão, melancia, pimentão colorido, uva sem caroço, mel de abelha e camarão). Por sua vez, a Agrícola Famosa, repetindo o que vem fazendo ao longo das últimas 12 Fruit Logistica, terá um estande no Espaço Brasil, onde seus sócios e diretores Luís Roberto Barcelos e Carlo Porro receberão seus clientes estrangeiros, com os quais negociarão preços, quantidades e prazos de entrega de melão da próxima safra, que começará a ser colhida e exportada no mês de agosto. A expectativa é quanto às reuniões com os seus futuros clientes chineses, com os quais acertarão a logística de transporte. No começo, a exportação será via aérea, em pequenas quantidades.

Estrada

Edson Broz, sócio e CEO da Tropical Nordeste - que produz (e exporta) banana Cavendish (a nanica) na Chapada do Apodi, no Ceará, está em Berlim para a Fruit Logistica. Ele não esconde sua preocupação com a “situação lastimável” da CE-155, que liga a BR-222 ao Porto do Pecém. Dono também da Brok Logística - cuja frota de caminhões transporta todo tipo de carga – Edson manifesta sua tristeza: “Lamento que tenham deixado essa estrada, vital para o Complexo do Pecém, chegar ao estado de quase intransitabilidade”.



Informa o engenheiro Quintino Vieira, o severo superintendente de Obras Públicas (SOP) do Governo do Ceará: na sexta-feira, 7, o diretor-geral do Dnit, general Antonio Leite dos Santos Filho, virá a Fortaleza. Ele Inspecionará a interminável obra de duplicação do IV Anel Viário e, também, as de duplicação da CE-155



oficina de conserto: estava equivocada a nota aqui publicada, segundo a qual o presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do CE, PI e MA (Fetrans) seria Marcelo Maranhão, que, na verdade, é membro da Câmara Setorial de Logística. Chiquinho Feitosa é quem preside a Fetrans