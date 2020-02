Fruit Logistica: tecnologia cria o tomate roxo escuro

Berlim (Alemanha) – Aberta ontem com a programação técnico-científica – uma série de palestras apresentadas por pesquisadores de várias países, inclusive a China – a Fruit Logistica, maior exposição de frutas do mundo, recebe de hoje, quarta-feira, 5, até sexta-feira, 7, o universo da fruticultura, cuja cadeia produtiva envolve a mais sofisticada pesquisa, em consequência da qual foi criado o tomate roxo-escuro, que concorre ao Prêmio Inovação 2020.

Criado e desenvolvido pela multinacional suíça Syngenta, o tomate roxo-escuro é, segundo os pesquisadores da empresa, uma nova gama de tomates com uma cor inconfundível, rica em antocianinas (pigmentos vegetais, responsáveis por uma grande variedade de cores observadas em flores, frutos, algumas folhas, caules e raízes de plantas, que podiam até agora variar do vermelho vivo ao violeta/azul).

Quando esse tomate chegará ao consumidor cearense? “Vai levar um par de anos, pelo menos, mas sem dúvida ele chegará ao Ceará. Essa tecnologia logo estará à disposição dos fruticultores”, comentou Edson Brok, que produz banana na Chapada do Apodi, no Leste cearense. Ele está em Berlim desde a semana passada em contatos com os importadores europeus de seu produto.

Ao Prêmio Inovação 2020 da Fruit Logistica concorrem outros nove produtos, entre os quais a K-30, uma máquina controlada por computadores que abre cocos automaticamente, permitindo, inclusive, o aproveitamento não só da água, mas da polpa da fruta. Uma inovação da Silbo, uma empresa da Polônia.

Um produto francês também disputa o prêmio de inovação. Trata-se do Tenderstem Royale, da Sakata Vegetables Europe, “um cruzamento natural entre a couve chinesa e o brócolis com um caule roxo inconfundível”. Todas as partes do Tenderstem Royale são comestíveis, desde o talo à ponte. Diz a Sakata que “os talos macios e doces não só têm um baixo teor de gordura, sódio e açúcar, como também são ricos em proteínas e fibras”.

Da Apofruti Italia Sociedade Cooperativa Agrícola, da Itália, vem outra boa inovação, o Violi” – um híbrido de alcachofra tenro e macio, com uma cor ligeiramente arroxeada e cultivado de acordo com especificações de produção e controles precisos”.

O ganhador do Prêmio Inovação 2020 será anunciado sexta-feira, quando se encerrará a votação, que é feita pelas dezenas de milhares de participantes da Fruit Logistica.