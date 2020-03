FNE é exclusividade do BNB, diz senador

Líder do Governo no Senado, o pernambucano Fernando Bezerra Coelho, reagiu contra a ideia, que prospera no Congresso Nacional, de tirar do Banco do Nordeste (BNB) a exclusividade de aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE). "No ano passado, como nos anteriores, de todos os bancos públicos, o BNB foi o que melhor performou do ponto de vista da aplicação de recursos, do retorno e da rentabilidade. Reconhecido internacionalmente como o banco do Crediamigo, do crédito popular e do microcrédito, o BNB, para subsistir num ambiente econômico adverso, precisa sim da exclusividade dos recursos do FNE", disse o senador Fernando Bezerra. Não é a primeira vez que emerge do nada a ideia de tirar do BNB essa exclusividade. Não há dúvida de que, por trás dela, estão as grandes corporações financeiras e parte do Parlamento por elas influenciada. O êxito do BNB na gerência e na aplicação dos recursos do FNE é tamanho, que, hoje, há muito mais demanda por eles do que oferta. Bezerra, no seu contundente discurso, chamou a atenção para o fato de que a metade desses recursos é aplicada em projetos localizados no semiárido, a área mais pobre do Nordeste. O BNB - que passou em passado recente por turbulências causadas pela interferência escandalosa da política e de maus políticas na sua gestão - retomou sua condição de instituição técnica, e é assim que vem sendo administrada. E o resultado dessa mudança tem aparecido nos seus últimos balanços trimestrais - as aplicações cresceram exponencialmente, enquanto a inadimplência caiu na mesma proporção. No Crediamigo - maior programa latino-americano de micro crédito - o BNB registra inadimplência perto de zero. Sugestão: senhores políticos de Brasília, deixem em paz o Banco do Nordeste.

MULHERES

Paulo André Holanda, diretor-geral do Senai-Ceará, lembra - citando como fonte a Associação Brasileira de Startups - que 12,3% das startups cadastradas são liderados por mulheres. . Por isto, o Sebrae-Ceará e a Finep deram-se as mãos para o lançamento dos editais Mulheres Inovadoras e Finep Starup, que financiarão projetos de inovação criados por mulheres.

Divergência

Diante da divergência de Paulo Guedes com Mansueto Almeida, em torno do PIB de 1,1%, conclui-se: se Guedes vier a deixar o governo, Mansueto srá o nome para substitui-lo.

Juntaram-se na fiec o Sindroupas, o Sinditêxtil, o Sindconfecção e o Sindcalf para a promoção da edição 2020 do Concurso Ceará Moda Contemporânea, que, na categoria Design, terá como tema "a moda de um rapaz latino-americano", uma homenagem a Belchior, o inesquecível poeta, músico e cantor so bralense.

Em 2019, o PIB do setor da agropecuária brasileira cresceu 1,3%. O milho foi a cultura que mais cresceu: 23,6%. Mas importantes culturas tiveram redução de produção: café (-16,6%), arroz (-12,6%), soja (-3,7%) e cana-de-açúcar (-1%). Tem a ver com excesso ou carencia de chuva, mercado e preços, dizem os especialistas.