Fiec leva a Bolsonaro prioridades econômicas do Ceará

Amanhã, quarta-feira, 11, a Federação das Indústrias do Ceará, presidida pelo empresário minerador Ricardo Cavalcante, entregará ao presidente Jair Bolsonaro uma curta relação das obras federais cuja conclusão a entidade considera prioritária para o desenvolvimento econômico do Estado.

Bolsonaro fará uma visita à sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília, cujo presidente, Robson Andrade, sugeriu a cada um dos seus colegas presidentes das federações estaduais que organizassem essa lista para ser apresentada ao Chefe do Governo.

O presidente da Fiec ainda elabora o seu relatório, mas este colunista pode informar que serão incluídas na sua lista de prioridades a conclusão das obras do Canal Norte do Projeto São Francisco de Integração de Bacias, a duplicação do Anel Viário (em execução), a duplicação da BR-116 no trecho de Pacajus a Boqueirão do Cesário e a execução do projeto do Ramal do Rio Salgado, que encurtará em cerca de 100 quilômetros a viagem das águas do São Francisco até o açude Castanhão.

Não foi revelado, ainda, o custo desses serviços, mas este colunista também pode adiantar que só a execução do Ramal do Salgado custará perto de R$ 500 milhões.

A conclusão da Ferrovia Transnordestina – um empreendimento concedido à iniciativa privada, mais precisamente à Transnordestina Logística, uma empresa do grupo CSN - poderá ser, também, incluída na lista das prioridades a ser apresentada pela Fiec ao presidente da República, mas até a manhã desta terça-feira, 10, este colunista ainda não tem a confirmação.

A visita do presidente Bolsonaro à sede da CNI acontecerá dois dias depois da divulgação da mais nova pesquisa do Datafolha, que apurou que 62% dos brasileiros consideram ótimo, bom ou regular o seu governo.