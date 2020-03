Fiec cancela todos os eventos em seus auditórios até o fim de março

Por causa da pandemia do coronavírus e como medida preventiva, a diretoria da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) decidiu ontem que, a partir de hoje e até o fim deste mês, estão cancelados todos os eventos agendados nos auditórios da Casa da Indústria, sede da entidade, na Avenida Barão de Studart, em Fortaleza.

O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, disse à coluna na manhã desta sexta-feira, 13, que foi criado um “grupo de acompanhamento” de todos os acessos ao edifício da Casa da Indústria.

Os auditórios da Fiec têm capacidade de até 300 pessoas e neles se realizam, diariamente, seminários, reuniões, workshops e palestras.

Ricardo Cavalcante também disse que as primeiras medidas adotadas pelos governos da União e do Estado do Ceará “estão corretas” e em linha com as que o mundo está adotando.

“O poder público está se antecipando, agindo antes que se agrave o quadro infeccioso, e neste sentido as providências do Governo Federal, inclusive as relativas à antecipação da primeira parcela do 13º dos aposentados do INSS, e as do governo cearense, incluindo a liberação de recursos para a compra de materiais e equipamentos para a Secretaria de Saúde, devem ser elogiadas porque estão corretas”.