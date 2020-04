Festa do Peão de Barretos poderá ter cantor cearense Paulo Benevides

Produtores musicais dos famosos rodeios da cidade paulista de Barretos descobriram a voz do cantor cearense Paulo José Benevides.

Ele poderá ser uma das atrações desses eventos, cuja realização acontece sempre no mês de agosto.

Por causa da pandemia do coronavírus, a festa poderá ser transferida para o fim do ano.

Versátil, Paulo Benevides canta em vários ritmos e em diferentes idiomas – português, espanhol, inglês, francês, italiano, alemão e até em hebraico, língua do povo israelense.

Nos show musicais dos rodeios de Barretos, ouve-se música sertaneja e, também, a “country music”, estilo próprio do Sul dos Estados Unidos.

A cidade de Nashville é considerada de capital country dos EUA.

A Festa do Peão de Barretos”, também conhecida como “festa do peão de boadeiro, reúne – numa gigantesca e confortável arena de rodeios e shows - uma multidão de pessoas e turistas que chegam de quase todo o Brasil e, também, do exterior, principalmente dos Estados Unidos.

Paulo José Benevides já preparou um grande repertório da “country music”, para o que contou com uma banda dirigida pelo maestro cearense Herlon Robson e que conta com músicos do primeiro naipe e com um “backing vocal” feminino.