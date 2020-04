Federação da Agricultura ergue-se contra cortes no Sistema S

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec) e do Conselho de Administração do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Flávio Saboya, lamentou a decisão do governo federal de reduzir, pelos próximos três meses, as alíquotas de contribuição para as entidades que formam o Sistema S.

Segundo Flávio Saboya, essa redução poderá chegar até 70% ao longo do ano, desarticulando uma série de atividades que já estavam sendo oferecidas.

Ele disse que a agropecuária é uma atividade essencial devendo ser tratada como tal.

“Nós estamos fazendo nossa parte e a prova disso é que o Agro vem sustentando o PIB deste país, e um dos motivos é o aumento do conhecimento que vem sendo levado pelo Senar aos produtores rurais dos mais distantes lugares do país e do Ceará”, acrescentou o presidente da Faec.

Flávio Saboya lembrou que o Senar atua há 27 anos no Ceará, atendendo os pequenos e médios produtores rurais, oferecendo gratuitamente cursos de formação profissional e promoção social, assistência técnica e gerencial, ações de educação e até ações de promoção de saúde do homem e da mulher do campo.

“O Agrinho é outro importante programa de educação da criança e do jovem do campo, que está atuando em 47 municípios cearenses, sem nenhum custo para as prefeituras”, acentuou.

O Superintendente do Senar-Ceará, Sérgio Oliveira da Silva, também se manifestou sobre a redução dos recursos do Sistema S como muito prejudiciais às atividades do agro, justamente em um momento em que a instituição amplia sua área de atuação por meio do programa de assistência técnica e gerencial - ATeG, um programa AgroNordeste, do Ministério da Agricultura, que atenderá a 4.320 produtores em três regiões do Estado.

“Nestes 27 anos de atuação no Ceará, o Senar mudou a vida de milhares de produtores rurais”, afirmou Sérgio.