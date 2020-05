Fechadas, lojas de shopping têm prejuízos de R$ 27 bilhões - diz a Alshop

Uma informação grave, que foi transmitida a esta coluna na manhã desta segunda-feira, 11, pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping - a Alshop. É a seguinte:

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, os lojistas de shopping em todo o país, que tiveram seus estabelecimentos fechados, registram prejuízo estimado em R$ 27 bilhões.

Os dados, segundo a Alshop, ainda não estão consolidados mas refletem os danos ao setor do comércio atingido pela pandemia.

Pesquisa realizada pela entidade apontou que 93% dos lojistas registraram queda superior à metade do faturamento.

Hoje, apenas 81 dos 577 shoppings do país estão abertos em mais de 50 municípios.

O setor de shopping center emprega cerca de 1,5 milhão de pessoas em suas mais de 105 mil lojas.

"O setor do comércio, olhando especialmente para os lojistas de shopping, não terá condições de sobreviver a mais um mês de fechamento das lojas. Só pedimos a igualdade de condições como já estabelecido com o setor de supermercados e farmácias por dois motivos: os centros de compra são ambientes controlados, amplos com mais de 100 mil metros quadrados cada e limpos, e temos consciência de que a adoção de rígidos protocolos de segurança permitem uma flexibilização. Há estabelecimentos que vão fechar as portas definitivamente na próxima semana sem esse diálogo ou, no mínimo, um plano de reabertura gradual", alerta Nabil Sahyoun, presidente da ALSHOP.

Na pesquisa feita com associados, mais da metade (52%) afirmou que irá depender da negociação com donos de shopping e a liberação de financiamento para não fechar as portas, enquanto 15% afirmaram que fecharão lojas ao longo deste ano. Entre os lojistas 79% afirmam ter encontrado dificuldade para obter crédito no mercado.

A Alshop usa como referência o PolloShop de Curitiba, que fechará definitivamente as portas neste mês de maio. No empreendimento estão 220 lojas que empregam cerca de 2.000 pessoas.

A Alshop tem proposto a negociação de um plano de reabertura gradual do comércio e a criação de protocolos de higienização dos ambientes para que os clientes possam frequentar os estabelecimentos com segurança.

A entidade dos lojistas de shopping propõe um plano de reabertura controlado inspirado em procedimentos já adotado em outros países. Para a entidade, mesmo quando a abertura for flexibilizada, a fragilidade da economia não levará a aglomerações nos empreendimentos nem uma alta no consumo por receio da população que teve a renda reduzida e será mais cautelosa com a própria saúde. A Alshop propõe 13 compromissos:

Abertura de lojas de shopping em horário reduzido de atendimento: das 12h às 20h permitindo que os estabelecimentos funcionem em apenas um turno reduzindo o custo da operação. 65% dos lojistas concordam com esta medida segundo a pesquisa nacional da ALSHOP; Controle de entrada dos clientes com medição de temperatura e higienização das mãos; Obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial e limitação de quantidade de clientes, conforme a capacidade do empreendimento. O objetivo é novamente evitar aglomerações; A limitação será seguida e informada por placas e indicativos no acesso de estacionamentos, elevadores e escadas rolantes; Nas praças de alimentação, serão instalados dispensers de higienização das mãos e será adotado maior espaçamento entre as mesas, bem como a remoção ou interdição de bancos nos corredores; Haverá recomendação de que os restaurantes ofereçam cardápio para viagem com retirada no balcão, e os restaurantes com salão interno tomarão as mesmas medidas de distanciamento de mesas; Orientação visual aos clientes e frequentadores para evitarem aglomeração e incentivá-los a lavar as mãos, bem como não andar em grupos com mais de 5 pessoas; Expor informações claras sobre a quantidade máxima de clientes nas lojas conforme a metragem do estabelecimento. Em lojas âncora, de maior metragem, controlar o acesso dos clientes com a mesma finalidade; Mapear a distância entre clientes com identificação nas filas dos caixas por meio de adesivos no piso, como tem sido usado nos supermercados, bancos e casas lotéricas; Instalação de placas de acetato nos caixas das lojas com abertura inferior para a cobrança em papel moeda ou máquinas de cartões devidamente higienizadas. As placas de acetato serão higienizadas seguindo um protocolo igualmente rígido; Os colaboradores das lojas usarão materiais de proteção individual como máscaras, protetores faciais (face shields), álcool gel, luvas, para os que lidam com papel moeda; Adotar novos protocolos de higienização dos ambientes de uso comum como corredores e banheiros adotando o mesmo controle rígido de acesso dos frequentadores;

A Alshop lembra que há cerca de 60 segmentos de atividade dentro de um empreendimento incluindo serviços essenciais como supermercados, farmácias, clínicas rápidas e pet centers considerados serviços essenciais. Em um shopping só a área de serviços representa 30% do total de lojas que oferecem serviços como assistência técnica, clínica veterinária, serviços gráficos, lotéricas, casas de câmbio, caixas eletrônicos, conserto e ajuste de roupas, sapatarias entre outros.