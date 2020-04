Fazenda de Geraldo Reijers, que produzia flores na Ibiapaba, fecha as portas

Atenção! A Fazenda Lovely Red, que produzia flores em Tianguá, na região da Ibiapaba, anunciou na tarde desta quarta-feira, 29, o encerramento de suas atividades.

Lovely Red é o nome da rosa que a fazenda cultivava e comercializava.

A culpa é da pandemia do coronavírus, que obrigou a decretação do isolamento social e a consequente proibição das atividades econômicas, incluindo os grandes eventos – festas de casamento, seminários, exposições etc, reduzindo praticaente a zero a comercialização dos produtos da floricultura.

“Não houve outra saída”, afirma Geraldo Reijers em comunicado distribuído pelas redes sociais.

Ele disse que os floricultores, inclusive ele e sua empresa, estavam experimentando uma recuperação dos maus resultados de 2018, quando “fomos surpreendidos” (pela pandemia).

“Quando se tem um custo mensal e zero de receita, não há outra opção do que encerrar as atividades”, diz Reijers.

Ele prossegue, em tom de despedida:

“Nos despedimos em eterna gratidão a todos os nossos colaborades que fizeram da fazenda Lovely Red nossa segunda casa e nos ajudaram a receber tantos elogios e reconhecimento durante todo este tempo conosco”, afirma ele.

Geraldo Reijers encerra assim o seu comunicado:

“Que todos encontrem acolhimento e com saúde (sic) durante este período difícil”.