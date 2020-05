Faturamento do Porto do Mucuripe cresce 7,94% de janeiro a abril deste ano

A Companhia Docas do Ceará, que administra o Porto do Mucuripe, fechou o primeiro quadrimestre deste ano com um faturamento 7,94% maior do que o do mesmo período do ano passado.

De janeiro a abril de 2020, a movimentação de cargas no Mucuripe obteve uma receita superior a R$ 22 milhões, para o que contribuiu, principalmente, a movimentação a movimentação de granéis sólidos, ou seja, os cereais e não cereais.

Segundo a empresa, somente o trigo respondeu, no quadrimestre, por 410,36 mil toneladas, alcançando 38% de tudo o que foi movimentado no ano passado – o equivalente a 1,061 milhão de toneladas.

O diretor de Administração e Finanças da Companhia Docas do Ceará, Humberto Castelo Branco, o incremento na movimentação de granéis sólidos, que tem contribuído para o bom desemoenho do resultado financeiro da empresa, “faz parte do planejamento estratégico aprovado pela sua diretoria executiva”.