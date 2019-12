Faltam duas reformas

Presidente da SM Consultoria, o economista Sérgio Melo mantém o pé no chão e olha com otimismo moderado o Ano Novo que chegará na próxima semana. Para ele, a reforma da Previdência "foi apenas o primeiro passo na direção certa". Outros precisarão ser dados, e ele cita as reformas Administrativa e Tributária como dois passos indispensáveis. A primeira pretende liberar, em 15 anos, da União para os estados e municípios, R$ 400 bilhões, "o que possibilitará a esses entes mais investimentos e a redução de suas dívidas". Sobre a reforma Tributária, Sérgio Melo afirma: "Bem estruturada, ela fornecerá aos empresários algo essencial: a segurança jurídica. No último relatório do "Doing Business 2020", do Banco Mundial, está indicado que hoje, no Brasil, uma empresa de médio porte precisa de 1.501 horas de trabalho por ano para vencer as obrigações tributárias. Em média, na América Latina, esse tempo reduz-se para 317 horas, enquanto, nos países desenvolvidos da OCDE, são necessárias 158 horas". Sérgio Melo resume: "Assim, as reformas Administrativa e Tributária devem ser a prioridade do Congresso para 2020. Sem elas, não haverá a retomada vigorosa dos investimentos no País".

Ajuste fiscal

Alô, alô, investidores nacionais e internacionais. Eis o que disse ontem a esta coluna o secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, engenheiro Maia Júnior: "Uma das vantagens comparativas que o Ceará apresenta aos investidores é o seu ajuste fiscal, que acaba de ser concluído com a reforma da Previdência, que reformulou também o Instituto de Seguridade Social, para o qual o servidor passou a contribuir. As contas públicas, que já estavam ajustadas, serão mais otimizadas. Agora, com o Governo Digital, com os investimentos que já modernizaram a Educação, a Saúde e a Segurança Pública; com o Ceará Veloz (que reduzirá ao mínimo a burocracia oficial); e com o Plano Ceará 2050, estamos reformando o Ceará para o futuro próximo e distante". Maia conclui: "Que venha a terceira década deste Século 21".

Plástico

Pode ser só uma jogada de marketing, mas a alemã Adidas - fabricante de artigos esportivos - está anunciando que produzirá 11 milhões de pares de tênis usando plásticos recolhidos nos oceanos. A Adidas, que desde 2015 recebe conselhos de ambientalistas, já produziu e vendeu 6 milhões de pares de tênis feitos com esse tipo de plástico, que é reciclado.

Trigo

Primeira medida do novo presidente da Argentina, Alberto Fernández: subiu de 18% para 27% a taxa de exportação da soja. Bom para o Brasil. A taxa de exportação do trigo, porém, subiu de 6,7% para 12%. O Brasil importa trigo argentino, pelo qual pagará mais caro a partir desta segunda-feira. Resultado: aumentará o preço do macarrão e do pão nosso de cada dia.

Embrapa

Celso Luiz Moretti, que há 25 anos é pesquisador da Embrapa, foi confirmado na presidência da empresa pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ele vinha exercendo a função do cargo desde julho. A Embrapa está concluindo a elaboração do seu VII Plano Diretor, que prevê uma estreita e permanente colaboração com o setor privado.

Bons ventos

Tem o Ceará um minucioso Atlas Eólico e Solar, mas é no Rio Grande do Norte que a Bons Ventos, do cearense Mário Araripe, implantará, em 2020, um dos maiores projetos mundiais de geração eólica - o Rio dos Ventos, com potência de 504 MW e investimento de R$ 2,4 bilhões. Serão 8 parques eólicos com 120 aerogeradores Vestas de 4,2 MW, fabricados em Aquiraz. Tudo isso em 100 pequenas propriedades rurais, cuja área é de 7 mil hectares.