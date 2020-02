Fábrica de embalagens da Klabin inicia operação em Horizonte

Instalada em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, começou a operar a fábrica de papelão ondulado da gigante brasileira Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do País e líder nos mercados de embalagens de papelão ondulado e sacos industriais.

O primeiro pedido, entregue em janeiro deste ano, marcou o começo da operação da companhia no Ceará.

A fábrica - que ocupa as mesmas instalações onde funcionou a Cervejaria Schincariol, adquiridas pela Klabin em setembro do ano passado - ampliará a produção da empresa na região e atenderá o crescente mercado de fruticultura no Nordeste do País.

Estão sendo gerados 240 empregos diretos e indiretos. Hoje, a companhia conta com 10% desse quadro de colaboradores.

O investimento anunciado pela Klabin em sua unidade de Horizonte foi de R$ 100 milhões, dos quais R$ 48 milhões já investidos.

“A região vem crescendo como grande exportadora de frutas e também tem se destacado no cenário industrial. Esse investimento fortalece a nossa parceria com os clientes das regiões Nordeste e Norte e possibilita diferenciais para os mercados. Estamos muito felizes por ampliar a nossa presença regional. Chegar ao Estado do Ceará e levar a Klabin para a região por intermédio de nossas pessoas, com o conhecimento, dedicação, tecnologia e sustentabilidade, mostra que somos muito além da embalagem”, afirma Douglas Dalmasi, diretor de Embalagens da Klabin.

Localizada a 35 quilômetros de Fortaleza e a 90 quilômetros do Porto do Pecém, a fábrica receberá papel reciclado da Unidade Goiana, que fica em Pernambuco, e fibra virgem das unidades da Klabin do Paraná e Santa Catarina, estando preparada para atender à indústria do Ceará e região.

As embalagens de papelão ondulado, assim como as demais linhas de papéis e embalagens da Klabin, são produzidas a partir da celulose extraída das florestas plantadas e certificadas da companhia, ou seja, são provenientes de fontes sustentáveis e renováveis, além de serem totalmente recicláveis.