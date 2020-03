Evangelho de hoje (Mt 6,7-15)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome; venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes.



Reflexão – “o perdão faz toda a diferença”

Quando vamos orar ao Senhor, às vezes, mesmo que tenhamos as melhores das intenções nos perdemos nas palavras e confundimos os anseios da nossa alma. Perdemos tempo em procurar palavras bonitas e entendemos que Deus, como todo o mundo, não vai nos escutar, pois não sabemos nos expressar. Neste Evangelho, porém, Jesus nos ensina a rezar com coerência e de coração, sem subterfúgios nem prolixidades, mas com simplicidade e sinceridade. Ele mesmo, então, nos garante: “vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais”. O Pai conhece as nossas necessidades mais prementes e sabe do que a nossa alma anseia! Por isso, o Pai Nosso é a oração por excelência! Ela coloca no centro da nossa compreensão de vida plena, as nossas necessidades fundamentais e que estão conformadas à vontade e ao projeto de Deus para nós: o reino, o pão e o perdão. O reino dos céus é o estado perfeito para a nossa vivência aqui na terra, por conseguinte, pedir ao Pai que o Seu reino venha até nós é antecipar e experimentar da glória que um dia iremos usufruir plenamente, já aqui na terra, através da paz, da alegria, da realização humana e espiritual. O pão que pedimos ao Pai é o alimento que sustenta o nosso corpo, nos fortalece e revigora materialmente falando, mas é também a substância que sustenta a nossa alma! É o material e o espiritual! É tudo de que precisamos para viver em harmonia com Deus, conosco mesmo e com os homens. A Palavra, a Eucaristia, a Oração são o pão que vem do céu e dão sustento à nossa vida interior e animam a nossa vida espiritual. O pão material é a veste, o remédio, a moradia, o trabalho, o lazer, o descanso, tudo de que o nosso corpo necessita para viver conforme o que Deus nos reservou. E o perdão é a condição sem a qual não conseguiremos nem o reino nem tampouco o pão. ... “se perdoardes, sereis perdoado”. Nunca conseguiremos viver o reino dos céus aqui na terra se não recebermos o perdão de Deus e não dermos o perdão aos homens. A falta de perdão é porta fechada e que nos impede de usufruir de tudo o que o Pai tem reservado para nos oferecer. Sem perdão nós poderemos rezar o Pai Nosso infinitamente e, mesmo assim, a nossa oração será como a oração dos pagãos, isto é, daqueles que não acreditam. Portanto, o perdão faz toda a diferença. Nós precisamos unir a nossa oração à nossa ação, pois somente assim ela tornar-se-á um eco da Oração que Jesus também fez a Deus Pai. Peçamos ao Pai que nos dê motivação para que possamos vivenciar a Oração de Jesus no dia a dia da nossa vida tendo consciência de que o apelo de Jesus é sério, não podemos desconsiderá-lo. - Como você orado? - Você tem cumprido o que tem rezado no Pai Nosso? – Você tem alguém a quem perdoar? - Você sabia que a falta de perdão nos impede de receber o perdão de Deus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO