Evangelho de hoje (Mt 5,17-19)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a Lei e os Profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo: antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da Lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no Reino dos Céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no Reino dos Céus.

Reflexão – “quem é grande no reino dos céus”

O fato de Jesus ter vindo fazer conosco uma Nova Aliança no Espírito, não significa que os ensinamentos de Deus por meio da Antiga Lei tenham sido anulados, muito pelo contrário. Ele mesmo nos esclarece que veio até a terra para dar sentido à prática da lei e nos conceder a capacidade para cumpri-la plenamente. Portanto, os mandamentos da Lei de Deus não mudaram e ainda continuam como bússola para a nossa caminhada terrena. O que modifica, muitas vezes, é o nosso entendimento e a nossa percepção. Neste Evangelho Jesus nos alerta para que tenhamos consciência de que tudo quanto está escrito na lei de Deus e que os profetas deixaram para nós como ensinamento, continua vigorando. Deus trabalha com a nossa humanidade. Ele é paciente e espera as nossas resoluções. Porém a essência da lei e do direcionamento de Deus tem sempre o mesmo objetivo: a vivência do amor que dá ao homem, feito à Sua imagem e semelhança, a felicidade e plenitude de vida. Praticar os mandamentos e ensiná-los aos outros, dar-nos-á uma qualidade de vida superior à que tem os que não os praticam. O próprio Jesus nos revela que é grande no reino dos céus aquele (a) que pratica e ensina os Seus mandamentos. Nenhuma só letra foi retirada da lei e tudo terá cumprimento. Portanto, nunca pensemos em excluir da Lei de Deus nenhuma instrução a fim de que ela seja mais flexível por causa das nossas dificuldades. Pelo contrário, com a graça do Espírito Santo, podemos vive-la e muito mais ainda, ensiná-la com fidelidade e assim seremos “considerados grandes no reino dos céus.” – Qual é o conceito que você tem da Lei de Deus? – Como você acha que Deus o (a) considera: menor ou maior no reino dos céus? – Você tem sido fiel à prática dos dez mandamentos? – Quais são os dez mandamentos da Lei de Deus? – O que você acha que mudou no coração do homem? - Você é daqueles (as) que acham que certos valores já eram?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO