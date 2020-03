Evangelho de hoje (Mt 20,17-28)

Naquele tempo: Enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os doze discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: 'Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da Lei. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará.' A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: 'O que tu queres?' Ela respondeu: 'Manda que estes meus dois filhos se sentem, no teu Reino, um à tua direita e outro à tua esquerda.' Jesus, então, respondeu-lhes: 'Não sabeis o que estais pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?' Eles responderam: 'Podemos’. Então Jesus lhes disse: 'De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou.' Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os, e disse: 'Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor; quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos.'

Reflexão – “em busca da Jerusalém Celeste”

Jerusalém era o destino de Jesus naquela viagem que fazia juntamente com os Seus discípulos. Lá, Jesus já sabia que teria a sublime missão de salvar a humanidade com sofrimento e perseguições. Por isso, enquanto seguia o caminho, mais uma vez Jesus conscientizava aos Seus discípulos que, para que pudessem segui-Lo e alcançar uma vida plena na glória dos céus eles teriam que passar com Ele, pelo Calvário e pela Cruz. Entretanto, os discípulos não compreendiam nada que Jesus lhes dizia e pleiteavam já os melhores lugares no reino para usufruírem das benesses que o “alto posto” poderia lhes proporcionar. Faz parte da nossa humanidade decaída e corrompida pelo pecado rejeitar todo sofrimento, tudo que venha de encontro à realização dos nossos planos, assim como também desejar alcançar glória e poder sem passar por dificuldades. No entanto, hoje não podemos mais nos enganar como os apóstolos, porque já conhecemos a história e Jesus nos ensina e nos adverte, que assim como aconteceu com Ele, nós também passaremos por dificuldades, provações e perseguições, mas no terceiro dia, isto é, no tempo certo, ressuscitaremos. Este é, portanto, o nosso objetivo! Precisamos dar os passos que Jesus seguiu, mas ter a firme convicção de que a vontade do Pai para nós é ressuscitar-nos como O ressuscitou. Não há ressurreição sem Cruz, não há glória sem provação e é já nesta vida terrena que damos os passos para essa conquista: “quem quiser tornar-se grande torne-se vosso servidor”; “quem quiser ser o primeiro seja vosso servo!” A certeza da ressurreição nos dá alento para que possamos atravessar o deserto da nossa vida, em busca da Jerusalém Celeste, apossados da graça de Deus. Aqui mesmo na terra já podemos experimentar em nós as nuances da Cruz e da ressurreição de Jesus. Vivemos com Cristo o Seu martírio e provamos muitas vezes aqui mesmo da Sua ressurreição. Se quisermos a glória temos que participar da Cruz que é o serviço, o encargo e a missão que, muitas vezes, vêm acompanhados de incompreensões, traições e humilhações. Enganam-se aqueles (as) que pensam que a salvação só tem validade depois da nossa morte! Não, é no nosso dia a dia que começamos a viver a vida eterna, pois ela consiste na vontade de Deus se realizando na nossa existência terrena. Quem ama, quem serve e pratica os ensinamentos de Jesus já há conquistado a Jerusalém celeste desde já. - Você também almeja possuir a glória de Deus? – Você aceita participar da Cruz de Jesus? – Você é se sente grande ou pequeno (a)? – Você tem prestado serviço a alguém em Nome do Senhor? – O que você tem feito pelo amor de Deus? – Você tem aprendido e praticado o que Jesus tem lhe ensinado?