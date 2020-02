Naquele tempo: Jesus foi à região de Cesaréia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: "Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?" Eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista; outros que é Elias; Outros ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas". Então Jesus lhes perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo". Respondendo, Jesus lhe disse: "Feliz es tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha Igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do Reino dos Céus: tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus; tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus".

Reflexão - “Somos pedras vivas na construção da Igreja”



Por meio deste Evangelho nós podemos dar testemunho de fé na Palavra de Jesus e afirmar que a nossa Igreja Católica foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e com o poder do Espírito Santo, por isso, “o poder do inferno nunca poderá vencê-la”. Como vemos no Evangelho, o próprio Jesus constituiu a Sua Igreja que nunca será abalado pelo poder do inferno. Foi pelo poder do Espírito Santo que Pedro identificou Jesus como o Messias, o Filho de Deus, vivo, recebendo d’Ele, então, o poder e a autoridade para chefiar a Sua Igreja, como pastor do rebanho de Deus aqui na terra. Pedro é, portanto, a pedra sobre a qual Jesus edificou a Sua Igreja e lançou os Seus fundamentos. Portanto, podemos estar firmes de que o sucessor de Pedro age também com o poder do Espírito Santo e, diante de Deus, tem plena convicção daquilo que lhe é inspirado. Nós somos a Igreja, e o Espírito Santo é quem nos motiva, inspira e convence a continuarmos firmes na fé em Jesus Cristo e na assistência que Ele dá àqueles a quem convoca. O Evangelho também nos esclarece que só o Espírito Santo pode nos revelar a verdadeira identidade de Jesus e a vontade do Pai para a nossa vida. Quando somos inspirados pelo Espírito Santo nós também não somos enganados e temos sabedoria para discernir todos os desafios que nos são propostos pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos interpela, nos questiona e nos motiva também a compreender quem somos nós e qual o nosso papel na edificação do reino de Deus. Somos pedras vivas na construção da Igreja, e por meio dela o Pai nos revela o Seu amor e nos orienta na caminhada aqui na terra. Como Igreja, nós também recebemos as chaves do reino dos céus que é a Salvação de Jesus, portanto, toda obra que fizermos aqui na terra, boa ou má, terá repercussão no céu para onde caminhamos. Cada um de nós, portanto, tem uma missão muito especial aos olhos de Deus e é um instrumento Seu para a concretização do Seu Plano para a humanidade – Você tem confiança de que é o Espírito Santo quem inspira o Pastor Maior da Igreja? – Você ora pelo Papa e pela Igreja? – Você tem consciência da missão que Deus lhe entregou para que se concretize durante a sua vida? Você sabia que tudo o que fizer na terra terá também repercussão no céu?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO