Evangelho de hoje (Mc 8,22-26)

Naquele tempo: Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele, e perguntou: 'Estás vendo alguma coisa?' O homem levantou os olhos e disse: 'Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam.' Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado, e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa, e lhe disse: 'Não entres no povoado!'

Reflexão – “para ver as coisas e as ocorrências com os olhos da fé”

Nas curas que Jesus realizava havia sempre um movimento, uma palavra, um gesto, uma expressão, uma exortação e uma recomendação. Ele nada fazia parecendo ser um passe de mágica, como se fosse um milagreiro. Com muita paciência e carinho Jesus sempre se voltava para a pessoa necessitada e se ocupava com ela dando atenção à sua necessidade. No episódio de hoje verificamos como Jesus pegou o cego pela mão; tirou-o do meio da multidão; cuspiu nos olhos dele; colocou as mãos sobre ele; indagou dele se já estava enxergando; depois colocou novamente as mãos sobre os seus olhos. A cada dia o Senhor quer fazer em nós uma obra nova e é por isso, que necessitamos de cura para enxergar direito de acordo com a visão de Deus. No entanto, num processo de cura e libertação espirituais também precisamos aprender a ter paciência e esperar o tempo previsto, pois este é uma prerrogativa de Deus. Assim como fez com aquele homem, nos nossos momentos de oração, Jesus nos pega pela mão, nos leva para um lugar tranquilo, cospe nos nossos olhos, coloca suas mãos sobre nós e nos pergunta: “Estás vendo alguma coisa”? Jesus deseja nos dar uma visão nítida daquilo que Ele nos mostra. A nossa resposta nós a damos ao longo da nossa vida com as nossas palavras e ações, quando demonstramos que ainda “estamos vendo os homens como árvores que andam”, porque ainda tiramos conclusões precipitados do que vemos e não sabemos distinguir as coisas. Enxergamos os acontecimentos e as pessoas superficialmente, fazemos nosso ajuizamento delas e assim continuamos na cegueira. No entanto, Jesus, que além de curar o nosso interior quer também curar os nossos relacionamentos, pacientemente nos acolhe e nos toca quantas vezes for preciso e, aos poucos, nós vamos enxergando melhor todos os fatos e acontecimentos. Devagarinho, na medida da nossa intimidade com Deus o Espírito Santo nos retira do meio do problema, e nos faz ver as coisas e as ocorrências com os olhos da fé iluminando a nossa inteligência e nos dando o discernimento para que possamos voltar para o nosso lugar e agir conforme a Sua vontade. – Faça também, hoje, essa experiência com Jesus. Peça para que Ele tire a sua cegueira espiritual a fim de que você compreenda melhor o aspecto e o interior das pessoas com quem você se relaciona – O Espírito Santo o (a) ajudará a ver tudo em conformidade com a Palavra de Deus.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO