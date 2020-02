Evangelho de hoje – Mc 8, 11-13

Naquele tempo: Os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus. E, para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: 'Por que esta gente pede um sinal? Em verdade vos digo, a esta gente não será dado nenhum sinal.' E, deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Palavra da Salvação.

Reflexão - “a fé não precisa de sinais”

Quem crê em Jesus não precisa de sinais para assumir as Suas promessas como verdadeiras. Pedir sinal é prova de falta de fé e de desconfiança na pessoa que nos fala. Como nós também gostamos de pedir “um sinal do céu” para as nossas inquietações! Não aprendemos ainda a confiar incondicionalmente nos planos de Deus para nós e, também como aqueles fariseus vivemos pedindo sinais e prodígios. Queremos ver para crer. No entanto a fé independe de que estejamos vendo, ouvindo ou tocando. A verdadeira fé se manifesta no escuro da nossa vida, quando não estamos tendo nenhuma evidência ou mesmo quando tudo parece perdido. Os sinais de Deus estão inseridos nos acontecimentos da nossa vida, no nosso dia a dia, na natureza, nos nossos relacionamentos. O maior sinal para nós é, sem dúvida, a Palavra que nos fala claramente da vontade do Pai para a nossa vida e que o Espírito Santo nos faz compreender. O céu deve estar presente nas nossas ações diárias, nos nossos gestos, nas nossas expressões. Estejamos atentos (as) e já, perceberemos tudo. Jesus também depois de dar um suspiro profundo nos diz: “Por que você pede um sinal especial? - Você percebe os sinais de Deus nos acontecimentos da sua vida? – Você lembra de escrever? - Você confia sem que precise de algum sinal? - Reflita sobre isso e converse com Jesus sobre os acontecimentos da sua vida atualmente.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO