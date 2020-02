Evangelho de hoje (Mc 6, 53-56)

Naquele tempo: Tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galiléia, chegaram a Genesaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E, nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados.

Reflexão - “Jesus ia além da Sua capacidade física”

Mais uma vez depois de um dia exaustivo e precisando de descanso, vendo a multidão que vinha ao seu encontro, Jesus foi atendê-la. Se pararmos para refletir nós perceberemos que, conosco, as coisas não têm acontecido assim. Quantas vezes, porque já “amarramos a nossa barca” depois de algum trabalho que foi realizado, achamos que já fizemos muito e queremos ter um descanso antes de uma nova missão! A vida terrena de Jesus é, então, uma verdadeira demonstração de como poderemos cumprir com a nossa missão de batizados assumindo com fidelidade tudo quanto nos é colocado como tarefa a realizar. Precisamos, pois, refletir muito na razão pela qual as pessoas hoje também nos procuram, e qual a nossa resposta diante dessa realidade. As pessoas talvez nos procurem porque veem em nós a presença de Jesus e querem também encontrá-Lo, ter uma experiência com Ele por meio de nós e serem curadas e libertadas das suas mazelas. Porém, quem sabe, nós ainda não tenhamos entendido isto e consideramos que somos procurados por causa das nossas qualidades ou virtudes humanas e por isso, nos sentimos cansados (as) e impotentes para ajudá-las. Jesus deu provas de que, por meio da Sua intimidade com Deus Pai na oração, Ele conseguia ir além da Sua capacidade física. Por isso, Ele não se cansava e o Amor do Pai O motivava a ir ao encontro da multidão para curá-la. O Senhor quer curar as nossas enfermidades e nos anima para que possamos acolher a todas as pessoas que precisam de ajuda e de alento para a sua vida, no agora da nossa vida. – Alguém que está necessitando de ajuda, lhe tem procurado? – Você está cansado (a) por causa das “boas obras” que tem realizado? – Você também precisa de cura e libertação? - Você já pediu a Jesus que o (a) toque? - Você tem feito esta busca dentro de si mesmo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO