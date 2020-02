Evangelho de hoje - Mc 6,14-29

Naquele tempo: O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: 'João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem.'Outros diziam: 'É Elias.' Outros ainda diziam: 'É um profeta como um dos profetas.' Ouvindo isto, Herodes disse: 'Ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou!' Herodes tinha mandado prender João, e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: 'Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão.' Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou,

agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: 'Pede-me o que quiseres e eu to darei.' E lhe jurou dizendo: 'Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino.” Ela saiu e perguntou à mãe: 'O que vou pedir?' A mãe respondeu: 'A cabeça de João Batista.' E, voltando depressa para junto do rei, pediu: 'Quero que me dês agora, num prato, a cabeça de João Batista.' O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, 28trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá,

levaram o cadáver e o sepultaram.

Reflexão – “A cabeça de João Batista”



Herodes confundia Jesus com João Batista, a quem mandara matar, porque o remorso pela sua insensatez talvez lhe tirasse a capacidade de enxergar a verdade. Porque não quis escutar os conselhos de João Batista, na sua fraqueza, na sua miséria ele foi até as últimas consequências mandando decapitá-lo para sustentar uma promessa feita à filha da sua amante. Nós também confundimos a imagem de Jesus com a nossa própria imagem e medimos a Sua capacidade de acordo com a nossa fraqueza e debilidade. Algumas vezes também nós agimos como Herodes: para sustentar a palavra empenhada nós chegamos até a mandar cortar a cabeça de pessoas, porque elas nos atrapalham. Cortar a cabeça de alguém poderá ser também, tirar a pessoa da nossa vista, cortar relações, cortar a vez, tirar as pretensões de alguém ou fazê-lo desaparecer para ficar livre. Queremos ver realizados os nossos projetos e para isso, fazemos qualquer coisa. Cometemos crimes dos quais levamos o peso na consciência, e, por isso, caímos no medo. Nós também só gostamos de escutar o que nos agrada. A Palavra de Deus que alguém nos ensina agrada ao nosso coração até o momento em que ela coincide com os nossos interesses. Quando a Palavra vem de encontro à nossa mentalidade, nós a matamos, a deixamos de lado e simplesmente a ignoramos. Sofremos, pois, as consequências e não vivemos em paz. A pessoa de Jesus ainda hoje é manipulada de acordo com os interesses e os temores. Fazemos de Jesus um fantasma a mercê da nossa imaginação. Uns, achamos que Ele veio para nos condenar por causa das nossas culpas, outros ainda achamos que Ele foi apenas um homem bom que veio aqui para nos dar bons exemplos. E a maioria de nós não confia verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus que tem poder para nos livrar de toda e qualquer situação em que nos encontremos. Jesus tem uma identidade própria. Ele é o nosso Salvador e ressuscitou para que tenhamos uma vida nova, coerente com a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Portanto, não podemos mais nos confundir quando nos perguntarem quem Ele é. – Quem é Jesus para você: Salvador ou algoz? – Você tem a consciência pesada por alguma cabeça que você mandou cortar? – Há alguém que atrapalha os seus planos? – O que você deseja para ele? - Qual é a sua reação quando alguém lhe adverte e mostra o seu pecado? - Você acolhe de coração toda a mensagem da Palavra de Deus, mesmo quando vem de encontro ao seu modo de enxergar as coisas? O que não lhe agrada?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO