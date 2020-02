Evangelho de hoje ( Mc 6,1-6)

Naquele tempo: Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: 'De onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de Joset, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco?' E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: 'Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares'. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando.

Reflexão – “A simplicidade de Deus escandaliza”

O povo admirava-se da sabedoria de Jesus, mas desconfiava das Suas palavras e até dos milagres que Ele realizava, porque não acreditava que Ele, o simples filho do carpinteiro, tivesse tanta sabedoria. Precisamos ter consciência de que Deus é simples! Na maioria das vezes nós também não acreditamos na simplicidade das Suas manifestações na nossa vida e ficamos esperando algo que já aconteceu. A simplicidade de Deus escandaliza as pessoas e a maneira como Ele opera os Seus planos, também nos deixa confusos. Esperamos “grandes coisas”, “grandes acontecimentos” e o Senhor nos fala e orienta na naturalidade dos nossos pensamentos, sentimentos repletos de fé. Por que não olhamos com os olhos da Fé, os milagres também são difíceis de acontecer na nossa vida. Necessitamos do extraordinário e temos planos complicados que vêm dos nossos desejos humanos, não trabalhamos o nosso ser espiritual para perceber os gestos simples. Não acreditamos nos planos de Deus e principalmente o que Ele deseja realizar através de coisas e de pessoas simples. Ainda hoje, nós também damos pouco valor às pessoas que estão muito próximas de nós, principalmente àquelas que são humildes e sem pretensão. Acostumamo-nos a conviver com elas e não percebemos que são instrumentos de Deus para o nosso crescimento e até para o nosso livramento. Muitos milagres poderiam acontecer no nosso meio se déssemos atenção àqueles (as) que são instrumentos de Deus para nós. Não entendemos o porquê que alguém, mesmo simples e humilde, possa ao mesmo tempo ser sábio aos olhos de Deus. Confundimos a sabedoria que vem de Deus com o conhecimento que o mundo dá. Jesus, o Salvador visitou a sua casa, mas os Seus não O reconheceram. Assim também, Jesus Salvador, visita a nossa casa, o nosso coração. Está dentro de nós e mora conosco, está ao nosso alcance e nós achamos que só vamos encontrá-Lo La fora. Procuramos longe Aquele que está tão perto de nós e quer fazer maravilhas na nossa vida. Somos chamados (as), então a refletir: as coisas simples nos incomodam ou atraem? – Valorizamos as pessoas da nossa casa quando nos dão algum conselho? – Na nossa casa também os profetas não são bem recebidos por nós? - A quem estamos valorizando, o que nos prende a atenção e a que nós estamos dando importância: às coisas simples do alto, ou às coisas complicadas de baixo?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO