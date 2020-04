Evangelho de hoje (Mc 16,9-15)

Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: 'Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura!

Reflexão – “Jesus está vivo”

Somente a experiência pessoal com Jesus fez com que os discípulos acreditassem que Ele havia ressuscitado. Percebemos isso na sequencia de fatos que se registraram depois que Jesus ressuscitou. Primeiramente Jesus apareceu a Maria Madalena e ela foi anunciar aos discípulos e estes não quiseram acreditar; depois, Jesus apareceu aos dois discípulos no caminho de Emaús e eles também foram anunciar, no entanto, a eles também não deram crédito. Finalmente os apóstolos se renderam depois que Jesus apareceu-lhes os repreendeu pela sua falta de fé. Nós também, para que possamos anunciar Jesus, falar sobre Ele com autenticidade, precisamos ter uma experiência concreta com Ele, de uma maneira forte e atuante. A fé em Jesus Cristo, a certeza de que Ele age e tem influência nas nossas ações, nos nossos sentimentos e no nosso testemunho de vida será como um estandarte para que as pessoas a quem encontramos também tenham o desejo de experimentar a salvação. Não é fácil também para nós acolher o mandado de Jesus: “Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda a criatura,” enquanto não tivermos também um encontro pessoal, glorioso com a Sua Pessoa. Por isso, Jesus vem a nós a cada dia e quer se deixar encontrar na Eucaristia, na Palavra, na Oração. Todos nós poderemos ter esta experiência de fé com Jesus vivo e, assim, crendo, assumir o papel de anunciadores do Evangelho. A fé abre os nossos olhos e ouvidos para enxergar e escutar a Jesus que está muito próximo de nós, nos traz a paz e sopra sobre nós o Seu Espírito Santo. Somente pelo poder do Espírito nós também nos tornamos anunciadores da Boa Nova de Jesus. Obedecendo a sua ordem nós também nos tornamos Seus discípulos (as) e seguidores. Peçamos a Jesus ressuscitado que abra os nossos olhos e ouvidos espirituais a fim de que tenhamos esta experiência forte com Ele. Precisamos cultivar a certeza de que Ele está vivo, muito perto de nós e, assim como acontece com outras pessoas nós possamos também “ir pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura”! - Jesus já se manifestou vivamente na sua vida? – Você pode afirmar com todas as letras que JESUS ESTÁ VIVO! Faça isso, não perca tempo.