Evangelho de hoje (Mc 16,15-20)

Naquele tempo: Jesus se manifestou aos onze discípulos, e disse-lhes: 'Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura! Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas; se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal não lhes fará mal algum; quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados'. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu, e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam.

Reflexão - “os sinais que acompanham os que creem”

No finalzinho do seu Evangelho, São Marcos divulga para todos nós a ordem do Cristo ressuscitado que sintetiza a nossa missão aqui na terra: “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura”. Para isto é que Jesus nos chama, por isso a experiência de anunciar o Evangelho traz para nós a vivência dos milagres que Ele mesmo nos prometeu quando nos enviou para esta missão. Dessa forma, nós mesmos constatamos os sinais que nos acompanham por força da nossa Fé em Jesus quando saímos em missão ou a vivenciamos no nosso dia a dia. Expulsar demônio, falar novas línguas, pegar em serpentes, beber veneno, curar doentes, significam para nós tudo o que nos acontece pela força milagrosa que o Amor de Deus realiza através do nosso anúncio e da nossa disposição em edificar o reino de Deus. Estes sinais acontecem na nossa vida e na vida daqueles a quem nós anunciamos Jesus, quando desafiamos as dificuldades, a doença, a morte, a tristeza com a esperança, com a alegria, com o poder de Cristo ressuscitado. Os milagres acontecem e as barreiras que conseguimos superar, são para nós motivo para testemunhar a obra que Espírito Santo realiza por meio da nossa doação. A cada dia somos chamados (as) a renovar os nossos compromissos batismais de cristãos e cristãs. Da mesma forma, como seguidores e seguidoras de Cristo, somos convocados a evangelizar no mundo todo e a todo o mundo. Tenhamos fé e acreditemos nas promessas de Jesus para que vejamos também os sinais que acompanham aqueles que creem. –Você tem cumprido com o mandamento de Jesus? - Você se sente comprometido (a) com o Evangelho? - Você tem percebido estes sinais na sua vida? – Você já usa nos seus relacionamentos a linguagem do amor? - Qual é o maior veneno para a humanidade, hoje? – Qual será o seu antídoto?