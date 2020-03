Evangelho de hoje (Lc4,24-30)

Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: 'Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria.De fato, eu vos digo: no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio.' Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho.

Reflexão - “precisamos apenas confiar na força e no poder do Espírito”

Reportando-se às figuras de Elias e de Naamã, o sírio, Jesus quer nos prevenir que nem sempre teremos sucesso no espaço em que as pessoas já têm o costume de nos escutar e já estão acostumados conosco, dizendo: “nenhum profeta é bem recebido em sua pátria”. Na maioria das vezes não damos muita importância a quem está perto de nós e por isso vamos procurar longe os milagres que Deus tem poder realizar perto de nós. O poder vem do alto e não depende de quem quer que seja, mas da vontade do Senhor e da nossa fé. Assim, Elias foi mandado para fazer prodígios na vida de uma viúva, fora de Israel e Naamã, o sírio, precisou ir a Israel para que o profeta Eliseu o orientasse e este fosse curado da lepra, mesmo que lá em Israel existissem muitos leprosos que não haviam conseguido a cura. Essas interferências são próprias da nossa natureza humana que não admite se curvar diante do poder que Deus tem sobre nós. Jesus falava estas coisas aos judeus que não O reconheciam porque Ele era o filho de um simples carpinteiro que morava perto deles. Todos O conheciam e não acreditavam que Nele estava o poder do Espírito Santo. Por isso, quando formos enviados (as) para falar de Jesus no meio da nossa família, não precisamos nos angustiar se não conseguirmos êxito, mas tão somente, confiar na força e no poder do Espírito que poderá agir no meio do nosso povo, mesmo que não acreditem em nós. Perseverar e nunca desistir de ir, é a nossa parte. Em todos os lugares e em qualquer situação poderemos ser os Elias, os Eliseus de hoje, assim como também, os Naamã e as viúvas de Serepta. Às vezes, não fazemos sucesso onde queríamos, mas o Senhor nos envia a outros lugares onde as pessoas por nosso meio possam obter cura e libertação. - A quem você se sente chamado (a) a evangelizar? – Você já fez a experiência de ir em busca dessas pessoas? – Para você o que é evangelizar? – Você tem conseguido evangelizar na sua casa?