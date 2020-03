​​​​​​​Evangelho de hoje (Lc 15,1-3.11-32)

Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da Lei criticavam Jesus. 'Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles.' Então Jesus contou-lhes esta parábola: 'Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai: 'Pai, dá-me a parte da herança que me cabe'. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam.

Então caiu em si e disse: 'Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: `Pai, pequei contra Deus e contra ti; já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados'. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o, e cobriu-o de beijos. O filho, então, lhe disse: 'Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho'. Mas o pai disse aos empregados: `Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver; estava perdido e foi encontrado'. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: `É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde'. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. , porém, respondeu ao pai: `Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos.Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado'. Então o pai lhe disse: `Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver; estava perdido, e foi encontrado'.'

Reflexão – “ o arrependimento é o caminho de volta para a Casa do Pai ”

Todos nós precisamos ter em mente que o pecado é o afastamento de Deus, é o dar às costas para Ele, é o nosso não ao acolhimento do Seu Amor. A parábola do filho pródigo nos revela uma mensagem muito eficaz para explicar a nossa situação de rebeldia ao amor de Deus. Todos nós aqui na terra temos direito a uma parte na herança para bem vivermos, pois o Senhor nos cumula de dons e de bens. Gastar a herança aqui é direito que temos, todavia, o modo como consumimos o nosso legado é o que faz toda a diferença. Por essa razão, precisamos estar bem atentos para saber se também não estamos sendo os “filhos pródigos” de hoje, que nos afastamos da “Casa do Pai”, que esbanjamos os nossos bens e desperdiçamos a nossa vida nas mais diversas situações de morte. Cada um de nós pode ser chamado de “pródigo”, isto é, (Que ou aquele que dissipa seus bens, gasta mais do que o necessário; gastador, esbanjador, perdulário), quando, querendo a liberdade, nos afastamos de Deus e levamos para longe Dele o nosso “dote” almejando ter sucesso e sermos donos de nós mesmos optando pela vida do mundo, longe do Seu olhar. Quando nos afastamos de Deus, querendo ser donos da nossa vida com “liberdade”, vivendo sem restrições e fazendo o que nos dá na telha, nós desperdiçamos o que recebemos de Dele e sofremos as consequências, por isso, nos sentimos perdidos, afundados na lama, famintos e humilhados. É neste momento que começa para nós o processo da volta para casa, pois percebemos que não podemos caminhar mais sozinhos, descobrimos que a vida a qual procurávamos é muito cruel e que nos encontramos num “beco sem saída”, pois perdemos tudo para o mundo. Nesta Parábola Jesus nos acena com o perdão e a reconciliação e nos aponta o caminho de volta para a Casa do Pai, o arrependimento sincero. Esta é a chance que temos ainda durante a nossa vida terrena de nos reabilitar e reconquistar a nossa cidadania desde já. Jesus já nos libertou! O Pai nos espera! Podemos voltar! O nosso arrependimento sincero e o nosso reconhecer Jesus é o que nos levará ao Pai e será a chave que podemos usar para que a porta do céu se abra. - Você já experimentou voltar para Deus arrependido e humilhado? Como você se sentiu? - Quando você erra volta-se pra Deus com o coração de filho (a) ou de empregado (a)? - Como você se sente quando não se arrepende embora saiba que não fez certo,? – Você acha que será bem recebido (a) nos tabernáculos eternos?