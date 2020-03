Evangelho de hoje (Lc 11,29-32)

Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: 'Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração, e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas.'

Reflexão –“A Palavra de Deus é o grande sinal para nós”

Jesus veio ao mundo com a missão específica de salvar o homem da destruição eminente a que o pecado lhe impusera, e, por isso, Ele é o grande sinal de Deus para nós. Sua Palavra é a garantia de que viemos de Deus e para Ele voltaremos. No entanto, assim como aquela geração que conviveu com Jesus nós ainda não nos conscientizamos desta verdade, e, às vezes, pedimos a Ele próprio, sinais para acreditar na Sua Palavra. Jesus é a Palavra de Deus que se fez carne e veio até nós para nos direcionar e nos ensinar a assumir a vida da graça que nos foi prometida quando perdemos a nossa identidade com Aquele que nos criou. No entanto, pela nossa incredulidade estamos continuamente perdendo a grande chance de nos apossar das bênçãos que nos foram preparadas. A descrença é, portanto, uma grande arma usada pelo inimigo para enfraquecer a nossa fé em Jesus Cristo. Por isso mesmo vivemos pedindo provas e querendo ver sinais, algumas vezes sem nem mesmo orar abrimos aleatoriamente a Sua Palavra e tentamos encontrar sinais de acordo com as nossas suposições e interesses. Os ninivitas simplesmente se arrependeram e se converteram com a pregação de Jonas. Eles não pediram nenhuma prova nem quiseram ter visões sobre o que lhes era proposto. Precisamos perceber que Jesus é o grande sinal do Pai para nós e a nossa geração é mais abençoada do que a geração dos ninivitas e da rainha do Sul (Rainha de Sabá). Eles se converteram somente ouvindo a pregação de Jonas e de Salomão, nós, porém, somos privilegiados, porque o próprio Jesus, isto é a própria Salvação, veio a nós como Mestre e Redentor e a Sua Palavra é a garantia que temos de que o Pai nos perdoa e nos acolhe com amor e misericórdia apesar das nossas infracções. - Você costuma pedir sinais a Deus para suas inquietações? – O que significa para você o sinal da Cruz? – A palavra de Deus lhe basta para que você volte atrás e se arrependa e tenha vida nova? – Você sabe que foi assinalado (a) com o selo do Espírito Santo de Deus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO