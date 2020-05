Evangelho de hoje (João 21, 15-19)

Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: 'Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes?' Pedro respondeu: 'Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo'. Jesus disse: 'Apascenta os meus cordeiros'. E disse de novo a Pedro: 'Simão, filho de João, tu me amas?' Pedro disse: 'Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo'. Jesus disse-lhe: 'Apascenta as minhas ovelhas'. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: 'Simão, filho de João, tu me amas?' Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Respondeu: 'Senhor, tu sabes tudo; tu sabes que eu te amo'. Jesus disse-lhe: 'Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo: quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir.' Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: 'Segue-me'.

Reflexão – “Amar com o Amor de Deus”

Pedro tinha consciência de que o Amor de Jesus era misericordioso e o sustentava na sua miséria. Mesmo assim Jesus não queria deixar dúvidas no seu coração, como que para confirmar a sua compaixão para com ele que o negara também por três vezes. Assim também, precisamos nos conscientizar de que por detrás dos acontecimentos da nossa vida, a certeza do amor misericordioso de Deus é o mais importante na nossa caminhada aqui na terra. A medida do amor de Deus é a medida da nossa abertura a este amor. Deus nos ama sempre e muito, porém, o sentir o Seu amor está condicionado à nossa capacidade para acolhê-lo. E até o nosso amor por Deus é o resultado do Seu amor agindo dentro do nosso coração. O amor que damos a Deus vem do amor que Ele tem por nós. O amar mais que os outros é efeito do nosso acolhimento ao Seu grande amor por nós. Mas este amor de Deus não pode ficar recluso! Ele tem que transbordar, por isso Jesus recomendou a Pedro: “Apascenta as minhas ovelhas”! De fato, Jesus tinha um propósito em relação a isto, pois Pedro era o Seu escolhido para apascentar o Seu rebanho e tomar conta da Igreja nascente. Jesus tinha conhecimento de tudo, porém Pedro deveria estar consciente do amor e da dor de ser escolhido. Toda escolha tem duas facetas, o privilégio, dom especial, mas também o compromisso que supõe responsabilidade e dificuldade. Precisamos ter plena consciência e convicção de que amar a Jesus e ser por Ele escolhido tem como consequência a entrega do nosso ser até a morte. Hoje também Jesus nos pede: “apascenta as minhas ovelhas”! Apascentar é levar a paz, é dar testemunho com atos concretos de que realmente o amor de Deus em nós tem o poder de nos deixar serenos (as) e firmes, apesar de todas as intempéries. Somos chamados a amar assim! – Você ama com o amor de Deus? Você ama a Jesus mais do que os outros? – Como você pode garantir isso? – Deus o (a) amas do que às outras pessoas? – Você se sente julgado (a) pelas pessoas? E por Deus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO