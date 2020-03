Evangelho de hoje (Jo 8,21-30)

Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: 'Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir.' Os judeus comentavam: 'Por acaso, vai-se matar? Pois ele diz: 'Para onde eu vou, vós não podeis ir'?' Jesus continuou: 'Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados.' Perguntaram-lhe pois: 'Quem és tu, então?' Jesus respondeu: 'O que vos digo, desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo.' Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: 'Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado.' Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele.

Reflexão – “Jesus, o Verdadeiro Salvador da humanidade ”

Naquele tempo Jesus falou para os fariseus: “morrereis nos vossos pecados, se não acreditas que eu sou!” Morrer no pecado é desconhecer e rejeitar a salvação de Jesus! Por causa disso Jesus abria-lhes os olhos, mas eles não entendiam nada do que Ele lhes falava. Eles não tinham interesse em escutá-Lo porque o Seu pensamento não combinava com as suas aspirações e o seu modo de pensar. A mentalidade de Jesus divergia completamente de tudo o que o mundo costuma pregar, pois a mentalidade do mundo é diferente do modo de pensar de Deus. Só quem nos pode tirar da morte do pecado é Jesus Cristo, Aquele que veio em nome do Pai para revelar ao mundo a Sua misericórdia. A intimidade com o Pai fazia com que Jesus vivesse o que o Pai vivia. Hoje também há muitos que precisam de provas para manter a fé e perdem tempo na incredulidade esperando que algo mais aconteça e, por isso, não assumem o senhorio de Jesus, o Verdadeiro Salvador da humanidade. Nós também não somos deste mundo, mas, podemos viver neste mundo com a mentalidade do alto como Jesus vivia. O primeiro passo é a Fé. Fé em Jesus Cristo que já foi elevado, que já ressuscitou e já nos deu vida nova, vida em abundancia: agora é esperar e confiar. Jesus procurava exortá-los e lhes dizia que seria elevado na Cruz, assim como Moisés elevou a serpente no deserto, e só assim acreditariam Nele. – Você também precisa de mais provas para crer que Jesus é o Senhor? – O que significa para você o Sinal da Cruz? – A salvação de Jesus tem causado efeito na sua vida? – - Para você o que significa viver na terra com os olhos voltados para o alto? - Em que momento aqui na terra você sente o clima de céu? – Você consegue explicar a alguém, isto?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO