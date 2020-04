Evangelho de hoje (Jo 3, 7b-15)

Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito'. Não te admires por eu haver dito: Vós deveis nascer do alto. Nicodemos perguntou: 'Como é que isso pode acontecer?' Respondeu-lhe Jesus: 'Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna.

Reflexão – “Com a sabedoria do mundo nunca poderemos entender as “coisas do céu”

Nicodemos buscava conhecer os segredos de Deus e foi à procura de Jesus, o qual, misteriosamente, lhe falou de coisas, aparentemente incompreensíveis: “Vós deveis nascer do alto!” “O vento sopra onde quer!” “Coisas da terra, coisas do céu!” Apesar de não entender muito bem o que Jesus lhe falava, Nicodemos ousava desembaraçar os enigmas diante das colocações do Mestre, colocando as suas dúvidas para lhes fosse esclarecidas. Nós também não conseguimos entender a técnica de Deus e, somente Jesus poderá também nos ponderar sobre as coisas do céu segundo a visão do Pai. Nascer do alto é nascer do Espírito Santo, isto é, daquele que foi enviado do Alto para nos fazer alcançar os mistérios de Deus. Nascemos do alto quando estamos entregues ao olhar de Deus e vivendo segundo os Seus pensamentos. Nascemos do alto também quando dizemos não à mentalidade do mundo e assumimos a mentalidade de Deus que se traduz em amor. Nós só poderemos descobrir os mistérios do céu quando procurarmos Jesus a sós, acolhendo a Sua Palavra que decifra e interpreta o desejo do Pai para cada momento da nossa vida. Se nos aprofundarmos na Sua Palavra perceberemos que as coisas do céu se traduzem na vivência dos conselhos evangélicos, como a doação, a partilha, a entrega, a humildade, a simplicidade, a compreensão, a mansidão, o perdão, a compaixão etc. Todas essas virtudes são desejos que estão no coração de Deus para que ponhamos em prática aqui na terra. Com a sabedoria do mundo nunca poderemos entender as “coisas do céu”. Só um espírito voltado totalmente para o alto, isto é, para Deus, pode vivenciar as coisas simples da vida sem se questionar. Muitas pessoas são versadas nas coisas da terra e vivem somente para essa vida que é passageira, por isso, não conseguem alcançar o reino de Deus. O reino de Deus, assim como o vento que sopra, já se manifesta no meio de nós quando praticamos as ações que o Espírito Santo nos inspira. Precisamos aprender a observar os sinais das coisas de Deus enquanto ainda caminhamos na terra, para que a nossa alma já comece a viver aqui, a alegria do céu. – Você também tem procurado a Jesus na oração para esclarecer as suas dúvidas? – O que Ele tem lhe revelado? – Você já distingue o sopro do vento do Espírito Santo ou tem vivido como um autômato?