Evangelho de hoje (Jo 21,1-14)

Naquele tempo: Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: 'Eu vou pescar'. Eles disseram: 'Também vamos contigo'. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido, e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: 'Moços, tendes alguma coisa para comer?' Responderam: 'Não'. Jesus disse-lhes: 'Lançai a rede à direita da barca, e achareis.' Lançaram pois a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: 'É o Senhor!' Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima, e pão. Jesus disse-lhes: 'Trazei alguns dos peixes que apanhastes'. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes; e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: 'Vinde comer'. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos.

Reflexão – “sozinhos não podemos mais!”

Os discípulos de Jesus reunidos à beira mar tentaram retornar ao seu antigo ofício de pescador. “Entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite”! No entanto, não perceberam que Jesus estava bem ali, de pé, na margem, atento ao que se passava com eles como que à espera de que algo lhes pudesse acontecer. Ele sabia, precisamente, o que os discípulos deveriam fazer para que a pesca fosse abundante, e, por isso, interveio mandando que lançassem a rede à direita do barco, pois eles continuavam insistindo em fazer as coisas do mesmo modo como faziam antes de O encontrarem. Depois que os discípulos obedeceram, o milagre aconteceu e a pesca foi copiosa. Na pesca da nossa vida também é importante saber que Jesus está vivo e muito perto da nossa barca para nos ensinar a pescar. Precisamos ter a certeza de que Ele nos dá a garantia da Sua Palavra e que, por isso, nunca poderemos duvidar e agir conforme a nossa própria vontade. “Lançai a rede á direita do barco e achareis”. Quando agimos na escuridão da noite, isto é, seguindo a nossa própria inclinação não temos perspectivas de alcançar sucesso, no entanto, quando agimos sob a Luz de Jesus nós aprendemos a fazer coisas novas que nunca imaginaríamos ser capazes. Sozinhos (as) nós nunca teremos sucesso. Assim como fez com os apóstolos, Jesus também muitas vezes nos pede de comer e nos manda lançar a rede de outro modo, de um jeito novo, porém, nós continuamos envolvidos (as) com a nossa “falta de sorte” e não ouvimos o que Ele fala. Ficamos presos (as) nas nossas expectativas e buscamos apenas os milagres que desejamos que aconteçam a nossa vida. Perdemos as oportunidades e a hora da graça passa. Todos nós necessitamos ter consciência de que Jesus ressuscitado continua muito perto de nós e nos manda lançar a rede de outra maneira, de um jeito novo, do contrário do que sempre temos feito. Ele sabe precisamente do que nós precisamos pescar e nos dá as palavras-chaves para termos sucesso nos nossos empreendimentos. É tempo de abraçar o Novo de Jesus! - Pergunte a Jesus qual o lado certo para você lançar a sua rede? – O que você precisa fazer diferente? – Peça para que Ele lhe mostre a vida nova, o novo jeito de viver e ser feliz! – Você tem certeza de que está fazendo as coisas da maneira que Jesus quer?