Evangelho de hoje (Jo 20,11-18

Naquele tempo: Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu, então, dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: 'Mulher, por que choras?' Ela respondeu: 'Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram'. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus, de pé. Mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: 'Mulher, por que choras? A quem procuras?' Pensando que era o jardineiro, Maria disse: 'Senhor, se foste tu que o levaste dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar'. Então Jesus disse: 'Maria!' Ela voltou-se e exclamou, em hebraico: 'Rabuni' (que quer dizer: Mestre).Jesus disse: 'Não me segures. Ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus'. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: 'Eu vi o Senhor!', e contou o que Jesus lhe tinha dito.

Reflexão – “Já é tempo de perceber a presença de Cristo vivo e ressuscitado”

Do lado de fora do túmulo Maria chorava angustiada porque não havia encontrado o corpo de Jesus. Ela se lamentava pelo fato de que alguém deveria tê-lo levado e mesmo ao se ver na presença dos anjos, continuou se lastimando: “Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram! ” Envolvida pela dor Maria Madalena não conseguiu nem reconhecer o próprio Jesus, quando O encontrou de pé, diante dela. Queria a todo o custo ter o corpo de Jesus morto, mas Jesus estava vivo e ressuscitado perto dela. Maria revela o nosso próprio retrato quando nos deparamos com as situações “trágicas” da nossa vida e procuramos alguém que nos dê repostas para a nossa angústia. Muitas vezes, nós também choramos e lamentamos porque buscamos as respostas de Deus e não conseguimos encontra-las, pois não coincidem com o que queremos encontrar. Buscamos as nossas conveniências e não queremos encontrar a vontade de Deus que é a Única resposta para os nossos anseios. Procuramos o que está morto, mas Deus nos acena com a vida. Na nossa humanidade, na hora do desespero, nós, como Maria Madalena buscamos a Jesus e não O conseguimos encontrar porque O idealizamos apenas com a nossa mente estreita. Não percebemos que Ele está muito além das aparências. Ele está muito perto de nós! Por isso, Jesus também nos questiona: “Mulher, porque choras? A quem procuras? ” Deus sempre se revela no nosso coração, no mais íntimo do nosso ser e nós O buscamos nos lugares, nos túmulos do mundo. Não temos fé nem confiança na Sua Palavra, por isso, choramos. Nós conhecemos as Escrituras, temos ciência das promessas de Deus, sabemos que Cristo ressuscitou e que nos deixou o Seu Espírito, mas choramos sem esperança, olhando somente para as “aparências”. Sofremos muitas vezes pela nossa incapacidade de “enxergar” as coisas de Deus. O mundo imaterial está tão perto de nós e somos incapazes de percebê-lo, absortos em prestar atenção às coisas e as pessoas que nos rodeiam. Como Maria Madalena, nós confundimos a presença de Jesus com a presença de “outras pessoas”. Já é tempo de percebermos a presença de Cristo vivo e ressuscitado e ouvirmos a Sua voz que fala o nosso nome e nos envia a sairmos em disparada como fez Maria Madalena para anunciar a todos: “Eu vi o Senhor! ” – Você já fez a experiência de encarar o túmulo que existe no seu coração? - Você já conseguiu sair de lá ou continua chorando e lamentando as suas perdas? - Você tem consciência de que Jesus está vivo, muito perto de si? - Você já pode dizer: eu também vi o Senhor? - Você contou a sua experiência para alguém? – Jesus diz hoje para você: “não me retenhas”, não me queira só para si, vai dizer aos meus irmãos que estou vivo e com eles”.