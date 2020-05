Evangelho de hoje (Jo 14, 21-26)

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas - não o Iscariotes - disse-lhe: 'Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo?' Jesus respondeu-lhe: 'Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito.

Reflexão - “o amor que demonstramos a Deus.”

Se dissermos que amamos a Deus, mas não obedecermos ao que Ele nos ensina por meio da Sua Palavra o nosso amor é falso, inconsequente e infiel, não tem substância. Por isso, neste Evangelho Jesus vem nos alertar sobre o tipo de amor que demonstramos a Deus. A prova de que realmente acolhemos o Amor de Deus e de que O amamos é, sem dúvida, se guardamos a palavra de Jesus. Jesus veio ao mundo para manifestar a todos nós a glória de Deus, no entanto, nem todos acolheram o Seu testemunho e, consequentemente, também rejeitaram o amor do Seu Pai. Só teremos Deus conosco, verdadeiramente, quando vivermos de acordo com o que Ele nos aponta, porque fazendo o contrário estaremos rompendo com o Seu poder sobre nós. Às vezes, para nós é difícil assumir os ensinamentos de Jesus, porque eles vêm de encontro ao que pensamos e vivenciamos. Porém, é o Espírito Santo quem nos ensina tudo e nos recorda o que o Pai tem para nos revelar. E é também o Espírito Santo quem nos ajudará a permanecer fiéis a Jesus e à sua orientação. A nossa obediência ao direcionamento do Espírito Santo também é uma prova de que amamos a Deus e acolhemos os Seus mandamentos. Nestes tempos de muitas tribulações precisamos nos firmar no Amor de Deus que é quem dá sentido à nossa vida. – Como você demonstra o Amor a Deus? – Você se sente amado (a) por Ele? – Como você tem se sustentado para atravessar o tempo do infortúnio? - Como tem sido o seu relacionamento com o Espírito Santo? – O que você tem aprendido com Ele? – Você tem vivenciado o que tem aprendido?