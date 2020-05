Evangelho de hoje (Jo 13,16-20

Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: "Em verdade, em verdade vos digo: o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto, e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura: 'Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar.' Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim; e quem me recebe, recebe aquele que me enviou.'

Reflexão – “o segredo da felicidade”

Com o Seu gesto de lavar os pés dos Seus discípulos, inclusive os de Judas Iscariotes, Jesus nos revelou o segredo da felicidade, que consiste em servir sem pretensão, servir por amor, fazer por amor a Deus, fazer em Nome do Senhor. Mesmo sabendo que um dos Seus discípulos o iria trair, Jesus se abaixou para lavar os seus pés. Esta atitude de Jesus nos servirá de lição para, quando no exercício da nossa missão quisermos discriminar alguém, fazendo escolhas segundo o nosso interesse. Assim sendo, Jesus nos ensinou como é que se comporta um verdadeiro servo de Deus, que não se considera maior do que o seu Senhor, ou um mensageiro de Deus que não se avalia maior do que Aquele que o enviou. Todo aquele (a) que compreende isto e põe em prática, será feliz! Na maioria das vezes nós procuramos a felicidade buscando ser servidos e agraciados pelos outros. E, quanto mais somos servidos (as) mais inoperantes nós ficamos e mais entediados (as) também nos sentimos. Jesus veio nos dar a receita para a felicidade: o serviço desinteressado sem limites e por amor a Deus. Assim fazendo nós estaremos imitando o Mestre e seguindo a Sua orientação para pôr em prática a vontade do Pai. – Como você acolhe este ensinamento de Jesus? De que maneiro você tem servido a Deus? – Você se sente feliz quando presta algum serviço a alguém? – De quem você se considera servo (a)?