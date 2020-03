Está faltando álcool etílico, matéria prima do álcool-gel

Atenção!

As empresas cearenses que fabricam álcool-gel já se preocupam com a escassez do álcool etílico nas usinas do Nordeste.

O álcool etílico é a matéria prima para a produção de álcool gel.

Este colunista conversou neste sábado, 28, com um industrial cearense da indústria química, e ele disse que, neste momento de aguda crise causada pela pandemia do coronavírus, o ministério de Minas e Energia deveria adotar providência no sentido de suspender a mistura do álcool na gasolina para que não falte a matéria prima para a fabricação do álcool gel.

O mesmo industrial acrescentou que o governo deveria também retirar as sanções que são impostas às usinas sucroalcooleiras quando elas, por algum motivo, interrompem o fornecimento de álcool à Petrobras.

Neste momento, afirmou a mesma fonte, “o que não pode faltar é álcool gel para a população, que tenta se proteger contra o avanço do vírus”.