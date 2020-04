Eneva doa respiradores pulmonares a Fortaleza e São Gonçalo do Amarante

A Eneva, gigante brasileira do setor de energia que tem parque de geração eólica no Ceará, anunciou nesta quinta-feira, 2, que doará aparelhos de respiração pulmonar para hospitais públicos de Fortaleza e São Gonçalo do Amarante.

Os equipamentos estão sendo adquiridos e serão repassados aos governos estaduais assim que forem entregues pelos fornecedores.

A entrega será feita de forma gradativa, entre os meses de abril e maio, por conta da grande demanda recebida pelos fornecedores em todo o País.

A empresa também informou que doará kits com sabonete, sabão líquido e máscaras para as comunidades próximas às suas operações na capital cearense e em S. Gonçao..

“Entendemos que nós, empresas, precisamos nos unir aos governos e à sociedade civil para combater esse vírus que nos assola. A Eneva não poderia deixar de ser solidária e responsável neste momento de urgência, principalmente com os nossos colaboradores e com as comunidades que estão próximas às nossas operações. Estamos redobrando nossos cuidados e atenção para manter as operações essenciais de fornecimento de energia, sem descuidarmos do bem-estar das pessoas”, explica o presidente da Eneva, Pedro Zinner.

Como a empresa tem o compromisso de fornecer energia às regiões Norte de Nordeste do país, as operações seguem de forma adaptada ao atual momento.

Para garantir segurança e tranquilidade aos seus colaboradores, a Eneva também está adquirindo dois mil testes do Covid-19.

Além disso, adotou uma série de medidas nas unidades operacionais, mantendo um rigoroso protocolo de proteção dos colaboradores para evitar a propagaçãodocoronavírus. .

Entre as iniciativas, inclui-se a alteração da escoala de trabalhonas áreas operacionais, o aumento da quantidade de ônibus com redução de sua taxa de ocupação, o acompanhamento diário pela área de saúde, com medição da temperatura corporal e informações massivas de cuidados de higiene, além do distanciamento nos refeitórios e áreas comuns das unidades operacionais.

Os colaboradores da área administrativa da sede e das unidades operacionais estão em home office.

“Estamos seguindo todas as recomendações dos órgãos oficiais de saúde nacionais e internacionais, implantando as medidas preventivas para conter o avanço do coronavírus, sem esquecer do nosso papel crítico de garantir energia para a sociedade”, complementa Zinner.